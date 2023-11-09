查打詐不先增調查員 政院先修法讓調查局增1副局長

行政院會今天通過「法務部調查局組織法」第5條修正草案。法務部表示，為因應近年中共不斷增加對我認知作戰的強度，網軍綿密入侵我國政府重要機關網站，因此亟需增置「科技偵查工作」副首長1名，爰修正該局組織法將副局長2人修正為2至3人。

行政院發言人林子倫轉述行政院長陳建仁會中談話。陳建仁表示，本次修法主要為強化督導資通安全及科技犯罪調查勤務，有助司法調查業務推動。本案送請立法院審議後，請法務部與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

法務部表示，隨著網路數位化時代新型態犯罪態樣不斷翻新，司法科技調查業務遽增，為落實科技偵查專業化、積極與國家重要關鍵基礎設施建立資安聯防與情資分享夥伴關係，以及執行行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領政策、新世代反毒策略行動綱領檢驗業務等政策，亟需增置科技副首長一名。

法務部表示，修法後，副局長可襄助局長推展科技偵查業務，以綜理該局科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學及通訊監察等科技研發與犯罪調查事項。因此，爰修正該局組織法將副局長2人修正為2至3人。

媒體詢問，如果調查局業務量增加，不是應該增加比較多調查員，怎麼會是增加副首長？蔡碧仲表示，以法務部本部來講，最近也為了打詐增加檢察人力，以及檢察官助理的人力，調查局有需要，行政院也支持人力增加。

蔡碧仲表示，以調查局來講，有關偵辦科技發展電腦的專業及犯罪資通安全部分，本來就有基本能力，也有些調查官有在偵處。但針對國家安全業務，大家都知道境外認知作戰的做法日新月異，事實上需要有一位能夠綜理這些新型犯罪科技發展及科學鑑識的副局長來督導。至於基層人力是不是需要增加，要看行政院人事總處能不能來支持。

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