賴清德提中生納健保 政院：健康無國界

民進黨主席賴清德昨天在民進黨中常會表示，健保牽涉的是健康人權，人權無國界，應將中生比照外籍生納入考量，並希望行政院進行研議。行政院發言人林子倫表示，政府會在確保健保制度穩健發展的基礎上，提供外籍生來台就學的健康照顧；衛福部也說，目前是朝比較開放的態度來處理。

林子倫今天在行政院會回應，政府近期已經就外籍生、僑生、陸生的健康保險措施部分進行跨部會的研議，在確保健保制度穩健發展的基礎上，提供外籍生來台就學期間同等待遇的健康照顧，持續強化國內的防疫體系，來實踐健康無國界的願景。

衛福部次長周志浩表示，陸生納保基本上都有不斷地在評估，對納保人需求到什麼程度，當然是對社會、財務的影響是怎樣，和其他族群之間的平衡性等，這些都有不斷地在檢討。只是檢討到一段落，認為到了成熟還可以的時候，就會往前再跨一步，目前朝比較開放的態度來處理這個問題。

陸委會文教處處長張張表示，陸委會多年來都有持續會同相關機關來研議，也有和社會各界廣泛地去溝通。陸委會一直都有關懷在台就讀陸生的健康照護問題，一直有提出這樣的意見，研議的工作也一直持續進行，「希望在台灣的陸生能夠早日獲得更完善的健康保障，最重要的是可以和外籍生有這樣一致的待遇」。

張張表示，過去疫情3年，政府知道有這樣的防疫風險，所以都應該把所有人，包含陸生納進來，這是有它的必要性。陸委會都是持續在推動，現階段更有必要性，所以陸委會也會同相關機關來處理，也感謝大家重視這樣的問題。

不過，有媒體提問陸生納保已卡關12年，為何突然轉向？林子倫則表示，這個說法並非事實，兩者沒有關聯，不要再多做預測。

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