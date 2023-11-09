調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

行政院院會今通過調查局組織法第５條修正案，以加強打詐、資安、科技辦案為由，增設一名副局長，一旦修法通過，調查局未來除局長外，將有3位副局長。表面上此一修法是為配合政府政策而有增設需求，背後則牽動內部最新一波的調查局高層人事角力戰。

調查局組織法目前設局長一人、副局長兩人，當今兩位副局長黃義村、文瀚明年一月中都將屆齡退休，內部呼聲高的熱門接任人選包括主任秘書孫承一、研究委員會主委廖榮旭、台北市調處處長吳富美、高雄市調處處長謝宜璋；四人因各有不同專才與風評，誰能搶下副局長早已成為內部熱門話題。

原本四人搶二席副局長的情況，若修法通過增設一席副局長，過去調查局內部俗稱「三公」的兩位副局長加主秘，將是三名副局長加上主任秘書四個高層職缺，等於上述四人都有位子，也可望平衡內部各勢力。

更重要的是，一旦上述四人未來分別出任副局長與主任秘書，多個重要外勤處站主帥都將受連動，尤其若如預期包括台北市調處、高雄市調處處長都高升局本部擔任要職，北、高兩大調查處由誰接掌、相關連動都早已在調查局內部引起熱議。

據指出，調查局過去就曾希望增設一位副局長，也曾提過草案，當時並未過關；此次調查局以打詐、資安、國安需求為名，這陣子已陸續取得高層、立院執政黨團支持，順利的話，可望在立法院本會期休會前完成三讀。

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