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民眾黨質疑賴清德幹部 賴辦：藍白合就是合起來抹黑？

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。圖／賴清德競選辦公室提供
民進黨總統參選人賴清德。圖／賴清德競選辦公室提供

民眾黨總統參選人柯文哲辦公室今天質疑，賴清德決策委員會召集人邱義仁屢受酬庸出任政商要職、擔任競總主委的姚立明曾批評民進黨是垃圾、競選總幹事潘孟安論文有瑕疵，號稱有政治潔癖的賴清德，要一起扛下這些爭議嗎？賴清德競選辦公室回應，民眾黨為轉移柯文哲爭議，只好無的放矢。

賴清德競選總部發言人陳世凱表示，相關疑問都已一一說明，只有民眾黨和柯文哲看不見，例如潘孟安的論文早已修正完成，高師大也已經說明並正式具文，競總也已經做出回應，還是所謂的「藍白合」就是合起來抹黑？柯文哲團隊這樣做的原因，大概是近期柯文哲嗆學生，不分區可能提名徐春鶯、柯對同婚議題反覆爭議延燒，只好無的放矢隨意攻擊，通篇口水，令人遺憾。

陳世凱表示，柯文哲、民眾黨往往都是哪裡有話題、有選票，就往哪裡去，完全沒有中心思想，只為批評而批評，甚至不惜說謊，如曾說賴清德板凳只坐三分之一，遭到駁斥後改口說是開玩笑；講完反黑金、反黑道、反貪汙，轉身就和遭貪汙罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟、涉嫌暴力討債的選哲之友會幹部王冠鈞、北港區主任李順晟、涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安等「文哲大A十二門徒」站在一起，甚至在回應學生時，還說自己反對選罷法的反黑條款，根本族繁不及備載，到底是誰一變再變，大家都看得很清楚。

陳世凱呼籲，柯文哲和民眾黨與其想用新議題轉移爭議，的方式來模糊焦點，不如先誠實面對社會大眾的疑慮，讓選舉回歸到國政討論，而非每天在想怎麼噴口水、抹黑他人，這些行為並不會讓自己變的多高尚，只會遭到民眾唾棄。

柯文哲 民眾黨 賴清德

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