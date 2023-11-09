侯韓配有影？李德維：黨內一定團結 目標爭取2024年政權
藍白合遲無進展，黨內傳出「侯韓配」聲音。國民黨立委李德維今受訪表示，這個問題應該要問國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜，但國民黨上下一定會團結，爭取2024年政權。不管是高雄市前市長韓國瑜或外界聽到的台灣智庫執行長柯志恩或其他人選，國民黨的最大目標都是團結，組成好的團隊，爭取2024年為台灣服務的機會，對這部分都樂觀其成。
民眾黨總統參選人柯文哲被外界認為對藍白合態度消極，是否可能破局？李德維指出，不到最後一分鐘，絕不輕言放棄。不過，目前時間非常短，照過去慣例，國民黨副手人選要報中常會，11月15日是總統、副總統20日開放登記前的最後一次中常會，大家拭目以待。
李德維表示，還有剩下不到一個禮拜的時間，國民黨當然會用最大耐心促成藍白合，但也做會出最好的準備。
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