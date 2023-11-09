影／陳椒華指政府養肥自辦重劃禿鷹 呼籲內政部修法
台南土地開發商廖堅志涉嫌在台南市佃西重劃案中行賄前議長郭信良，遭台南地檢署依貪汙罪嫌起訴，台南市議會前議長郭信良、里長高進見也因索賄1300萬元被訴，時代力量立委陳椒華今天與台南市佃西自辦重劃區地主權益自救會代表吳樹欉、高雄82期大樹區維新反重劃自救會代表張簡春成、政大地政系教授徐世榮等舉行記者會，抨擊政府把自辦市地重劃禿鷹養肥了。
陳椒華指出，廖堅志透過人頭成立重劃會，以家屬及員工當理監事全盤掌握重劃會，讓自己的工程公司及營造公司得以承接所有開發行為。同時，就是不斷虛灌金流，將重劃會資金進行不當移轉而虛增重劃總費用，讓地主在不透明資訊下，奉獻超額抵費地，讓廖堅志大把賺進重劃利益。
陳椒華呼籲，內政部應修正平均地權條例及相關市地自辦重劃規定，否則重劃會以人頭被控制，然後行賄民代官員，操作獲得抵費地，政府就是養肥市地自辦重劃禿鷹的始作俑者，請政府相關單位重視，盡速修正市地自辦重劃規定。
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