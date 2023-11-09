批國家隊成綠友友 王鴻薇：民進黨把國家當自己家
國民黨總統參選人侯友宜日前批國家隊成負面名詞，現又要成立無人機國家隊。國民黨立委王鴻薇今批，美其名國家隊，其實是綠友友隊，民進黨把國家當成綠營自己家。
王鴻薇表示，民進黨政府執政以來，成立很多國家隊，例如之前的口罩國家隊、疫苗國家隊、雞蛋國家隊到現在的無人機國家隊， 最後都會爆發一些特別的公司或特殊的背景，比如背景綠油油，可以拿到相關的標案。
王鴻薇指出，如果以國家隊之名，行「綠友友隊」之實，都是在浪費納稅人的錢，浪費國家資源，美其名國家隊，其實是綠友友隊，顯然民進黨把國家當成綠營自己家。
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