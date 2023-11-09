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黃智賢指柯文哲火速端3民調 想逼國民黨跪或退

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、國民黨主席朱立倫（中）、國民黨總統參選人侯友宜（右）。圖/聯合報系資料照
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、國民黨主席朱立倫（中）、國民黨總統參選人侯友宜（右）。圖/聯合報系資料照

媒體人黃智賢在臉書表示，民眾黨總統參選人柯文哲因言行品格問題，立場延後矛盾，因此民調下滑，所以「下重鹹」火速端出3份民調，說自己超侯趕賴好棒棒，目的是逼國民黨跪或退。

黃智賢指出，柯文哲本來想挖國民黨牆角，沒想到基本盤嚴重流失，因此慌了，所以現在下重手，要讓國民黨支持者棄侯挺柯。柯文哲的藍白合是騙術，要靠藍白合墊高自己、逼國民黨，要的是國民黨的盤和票。

黃智賢認為，柯文哲罵民進黨和新潮流只是表演、念台詞，柯說莫忘初衷，初衷可是墨綠跟民進黨，為了選舉表演罵民進黨，好讓藍營選民高興，罵的是民進黨，但要幹掉的是國民黨，連顏色都要模仿國民黨。

黃智賢表示，國民黨很多人願意幫柯文哲演藍白合，利用藍白合讓柯文哲吃掉國民黨，搞到現在距離投票不到70天，都不知道自己的黨能不能選總統，國民黨主席朱立倫在造勢中，不是要大家支持國民黨往前衝，而是要大家面對柯文哲的羞辱，要忍，生死倒數中。

媒體人黃智賢。圖/聯合報系資料照
媒體人黃智賢。圖/聯合報系資料照

國民黨 藍白合 柯文哲

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