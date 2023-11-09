蔡正元籲侯友宜跟柯文哲比民調 讓雙方支持者心服口服
藍白合卡關，民眾黨昨天公布委託三家機構最新總統民調，指民眾黨總統參選人柯文哲民調領先各黨參選人。前立委蔡正元在臉書呼籲，國民黨總統參選人侯友宜應比民調，用三腳督比民調，讓柯、侯支持者心服口服，不是很好嗎？
蔡正元指出，美麗島民調顯示，侯友宜在三腳督比民調，大勝柯文哲8%以上；ETtoday 類民調也顯示，侯友宜在三腳督比類民調，大贏柯文哲近10%以上；國民黨前發言人凌濤說，侯友宜在國民黨的內參民調也贏過柯文哲。
蔡正元表示，既然民調狀況這麼好，侯友宜就應主動找柯文哲比民調，為什麼不比民調呢？難道侯友宜不相信美麗島電子報？還是不相信ETtoday 類民調、國民黨內參民調呢？
蔡正元指出，上述三種民調或類民調都沒有採美、日、德式加權，侯友宜都能贏過柯文哲，那為什麼不比民調呢？如果比民調侯友宜會贏，為什麼要背負不敢比民調的罪名？
蔡正元表示，朱立倫說採德國式政黨比例，在民調中加上政黨支持度，也是一種全民調，這種說法是錯誤的。政黨支持度的民調是在調查不分區立委的當選席次，連調查區域立委的當選率都談不上，更與調查總統的當選率無關。換言之，調查石斑魚產量跟調查大龍蝦銷量都是調查，卻是兩回事，不可混為一談。
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