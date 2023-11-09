快訊

台灣美食「亞洲國家都可取代」 波蘭背包客嘆：不宣傳這優勢太可惜

新北某醫院爆醫療疏失！偵查小隊長被餵食噎到 休克昏迷月餘未醒

黃捷選立委內憂外患夾擊 當年罷捷推手醞釀二次罷免？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

競總前路樹不見遭質疑 黃健豪反批賴清德看板前2路樹被剃了頭

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨立法委員參選人黃健豪質疑賴清德在豐原大道與豐南街口的看板前路樹，在賴清德看板掛上後成為禿頭樹。記者黃寅／攝影
國民黨立法委員參選人黃健豪質疑賴清德在豐原大道與豐南街口的看板前路樹，在賴清德看板掛上後成為禿頭樹。記者黃寅／攝影

針對民進黨台中市議會黨團質疑國民黨立法委員參選人黃健豪競選總部前的9棵路樹被砍，黃健豪上午直斥這種抹黑太無腦又無聊，並說這是市府經一定程序移除，整個路段總共移植了59株路樹，卻把它說成是圖利特定參選人，讓人哭笑不得。

黃健豪也反擊，指豐原大道與豐南街口的兩棵路樹，原本都還好好的，卻因民進黨總統參選人賴清德設看板而被剃了頭，是誰砍的？台中市景觀植裁委員會有允許嗎？還是有人偷偷的把行道樹砍了？

黃健豪上午說，移除或移植黑板樹、小葉欖仁等樹種，本來就是市府既定政策，包含自己在內，許多藍綠議員也多次在議會督促市府移植相關樹種，因為淺根樹種的浮根，容易破壞路面造成行車及行人的危險。

他說，移除相關樹種皆需經過台中市景觀植栽委員會審查，成員包含護樹團體、專業樹老師等專家學者，且民進黨團若認真調閱資料就可以知道，該路段已分階段移除59株樹木，根本與候選人無關。

黃健豪反問，如果市政建設要考量該路段的政治人物，那是否所有市議員、立委、總統候選人競選總部所在的路段，都不能進行公共建設，根本倒果為因。

他說，反觀賴清德在豐原大道與豐南街口的巨型看板，今年4月的街景圖和媒體畫面，都還是高聳的樹木，卻在賴清德看板掛上後成為禿頭樹，周邊的路樹卻依舊茂密，賴清德應該向台中市景觀植栽委員會好好說明，為什麼只有他看板前的兩棵樹被剃頭。

黃健豪批評，賴清德違建的老家房子不繳稅也不拆除，合法的路樹卻被賴清德團隊砍個精光，根本就是「耍賴」、目無法紀的慣犯。

民進黨台中市議會黨團質疑立法委員參選人黃健豪競選總部前的路樹被砍。記者黃寅／攝影
民進黨台中市議會黨團質疑立法委員參選人黃健豪競選總部前的路樹被砍。記者黃寅／攝影

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 黃健豪 路樹 賴清德

延伸閱讀

影／競總前9棵樹被消失...中市府遭批不中立 黃健豪：根本抹黑

林濁水指賴清德民調下滑問題非執政包袱 而是執政傲慢

20多位創作者齊聚 賴清德：只要有夢想「任何產業都能發光」

批賴清德造謠 徐春鶯提憲法反問「去哪棄國籍」：台灣獨立就棄中國籍

相關新聞

競總前路樹不見 黃健豪反批賴清德看板前的2路樹被剃了頭

針對民進黨台中市議會黨團質疑國民黨立法委員參選人黃健豪競選總部前的9棵路樹被砍，黃健豪上午直斥這種抹黑太無腦又無聊，並說...

韓國瑜提避戰移民遭駁 王鴻薇：移民新加坡價漲10倍

高雄市前市長韓國瑜日前表示，國人因擔心戰爭，導致移民公司業績成長3倍，內政部長林右昌今駁斥。國民黨立委王鴻薇說，她記得新...

民進黨打抗中牌 基隆、新竹立委參選人批對手親中

民進黨新竹市立委參選人林志潔、基隆市立委參選人鄭文婷今天組成「穩潔連線」，並舉行記者會。鄭文婷表示，國民黨基隆市立委參選...

王鴻薇：陸配放棄大陸籍才能參選 形同一邊一國

陸配徐春鶯的國籍問題成選舉關注話題，國民黨立委王鴻薇今日表示，陸配須放棄大陸籍才能參選，事實上是一邊一國，因將中國大陸視...

藍白民調誰贏吵不停 王鴻薇：不要變成便宜了民進黨

民眾黨總統參選人柯文哲昨突拋三分民調，宣稱皆贏國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德，引發藍白隔空交鋒。國民黨立...

【專家之眼】柳暗花明？曇花一現？

自一個月前的中東戰爭開打之後，美中關係確實展現了一些和緩的跡象，尤其習拜會可能成局，這對於台灣也必然產生相當影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。