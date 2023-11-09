競總前路樹不見遭質疑 黃健豪反批賴清德看板前2路樹被剃了頭

針對民進黨台中市議會黨團質疑國民黨立法委員參選人黃健豪競選總部前的9棵路樹被砍，黃健豪上午直斥這種抹黑太無腦又無聊，並說這是市府經一定程序移除，整個路段總共移植了59株路樹，卻把它說成是圖利特定參選人，讓人哭笑不得。

黃健豪也反擊，指豐原大道與豐南街口的兩棵路樹，原本都還好好的，卻因民進黨總統參選人賴清德設看板而被剃了頭，是誰砍的？台中市景觀植裁委員會有允許嗎？還是有人偷偷的把行道樹砍了？

黃健豪上午說，移除或移植黑板樹、小葉欖仁等樹種，本來就是市府既定政策，包含自己在內，許多藍綠議員也多次在議會督促市府移植相關樹種，因為淺根樹種的浮根，容易破壞路面造成行車及行人的危險。

他說，移除相關樹種皆需經過台中市景觀植栽委員會審查，成員包含護樹團體、專業樹老師等專家學者，且民進黨團若認真調閱資料就可以知道，該路段已分階段移除59株樹木，根本與候選人無關。

黃健豪反問，如果市政建設要考量該路段的政治人物，那是否所有市議員、立委、總統候選人競選總部所在的路段，都不能進行公共建設，根本倒果為因。

他說，反觀賴清德在豐原大道與豐南街口的巨型看板，今年4月的街景圖和媒體畫面，都還是高聳的樹木，卻在賴清德看板掛上後成為禿頭樹，周邊的路樹卻依舊茂密，賴清德應該向台中市景觀植栽委員會好好說明，為什麼只有他看板前的兩棵樹被剃頭。

黃健豪批評，賴清德違建的老家房子不繳稅也不拆除，合法的路樹卻被賴清德團隊砍個精光，根本就是「耍賴」、目無法紀的慣犯。

民進黨台中市議會黨團質疑立法委員參選人黃健豪競選總部前的路樹被砍。記者黃寅／攝影

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