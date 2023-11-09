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【專家之眼】柳暗花明？曇花一現？

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美中習拜會可能成局，這對於台灣也必然產生相當影響。（美聯社）
美中習拜會可能成局，這對於台灣也必然產生相當影響。（美聯社）

自一個月前的中東戰爭開打之後，美中關係確實展現了一些和緩的跡象，尤其習拜會可能成局，這對於台灣也必然產生相當影響。

日前美方已宣布，拜登習近平將在舊金山APEC會議期間舉行場邊會，但是北京方面卻尚未首肯，可見雙方還是有些不同調。主因美方已多次言而無信，以及台灣的選舉已日益逼近，緊接著就是明年11月的美國選舉，在加上俄烏與中東戰爭，影響國際情勢的變數確實不少，看似北京還在等待美方可以釋出更多的善意。

相對的，最近在北京所舉行的香山論壇，以及上海進口博覽會，美方都低調參與，還有在氣候與海洋問題，以及軍控核武與友好城市等方面，美中之間也都展開頻繁的接觸與協商，看似美中關係柳暗花明。再者，9月份中國與歐盟也在貿易方面達成了一些協議，美國的AUKUS夥伴澳洲，其總理亞伯尼斯已訪問上海，習近平也已在北京接待，使得過去幾年來的中澳關係得以日益正常化。

由此可見，相關國家對抗大陸的脫鉤與脫險政策，並未達到預期效果，葉倫與雷蒙多等也早就已經表達不會與大陸脫鉤。再者，中東戰爭的嚴重性儼然超越美中的矛盾，起碼前者既重要又緊急，此乃由美國立即派遣兩個航母戰鬥群赴地中海東岸壓陣，以及拜登與布林肯立即到訪以色列可以看出。相對的，美中博弈雖重要，但其急迫性相對較低，故美方已在策略上有所調整，日漸恢復與大陸的關係，不失為當前重要的抉擇。

在日前與王毅的會談中，布林肯曾期盼北京不要支持伊朗攪局中東，只是王毅沒有回應，這在10月29日的中國時報可以查證。由於伊朗乃哈瑪斯與真主黨的背後支撐，又因西方國家長年的制裁，伊朗與大陸已發展出極為緊密的關係，因而美方認為中方可以影響伊朗。況且，伊朗還有能力封鎖荷姆茲海峽，那將極度影響中東地區向外的能源輸出，可見其重要性。

由此可以推論，此乃與AIT主席羅森柏格訪台有關，其所謂反對改變現狀與不支持台獨的說法，以及建議兩岸接觸與談判，除針對賴清德之外，更主要的原因就是向北京先期示好，之後才有王毅的訪美之行，以及受到拜登的接見，可見在中東戰爭爆發後，美方更加重視台海的和平，以免節外生枝，難以應付。

綜上所述，羅森柏格此次打擊台獨的立場，確有干涉內政之嫌，但綠營卻不敢吭聲。相對的，美方這些立場剛好與國民黨若合符節，難能可貴，當可多加利用。但因美中之間的互信基礎仍極為薄弱，當前這種對台的有利情勢是否曇花一現，還有待觀察。

北京 中東 伊朗 習近平 拜登 布林肯 台獨

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