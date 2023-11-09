韓國瑜稱移民公司業績漲三倍 林右昌：像幫做廣告 不恰當

高雄市前市長韓國瑜日前稱移民公司業績漲三倍，內政部長林右昌今在立法院受訪時表示，政治人物不要輕信民間企業數據，怎麼變得好像是幫移民公司做廣告跟宣傳，這是不恰當的。

林右昌說，過去五年之間移民人數都是幾百人，數量很少，根據相關資料，這幾年戶籍移入的反而增加很多，像去年人數就大幅成長到8萬5千多人，這代表台灣是安全繁榮國家，現也有修改相關規定，讓移居環境更友善。

媒體也問到，新北市有議員被逼車亮槍威脅，林右昌表示，任何人都不應該被威脅，治安破案要績效外，也應兼顧人民觀感，警察在是被台灣人信任的人員，好還要更好，新北市警察同仁會戮力以赴。

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