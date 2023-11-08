疫情求子返台路艱辛　疫後全球代孕夯排隊一年等孕母

有一群人為了擁有自己的孩子，付出龐大代價，即使台灣人工生殖技術舉世聞名，他們卻始終無緣接受。同志家庭權益促進會表示，新冠疫情期間代孕家長赴美求子，卻因為台灣封鎖邊境無法攜子返台；疫情過去後全球各地代孕需求湧入美國，本來三個月的配對時間，如今得等上一年才能配對到代理孕母。

生下自己的下一代是許多人一生的心願，同志伴侶、不孕症夫妻、單身者為了生下自己的孩子，不惜遠赴重洋才能進行代孕，花費上百萬，許多人為了求子甚至抵押房務申請貸款，但即使散盡家產也可能無法如願，產子後返台也更是一道艱辛路。

同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍指出，泰國在二〇〇五年禁止外國人代孕，但仍有不少仲介會推薦以「與代孕者假結婚」方式進行，卻因為不了解台灣法規，若爸爸要與代孕產下的孩子建立親子關係，台灣是不能認領「他人婚姻關係下的孩子」，不像美國有「代孕判決書」可以佐證代孕者處於已婚狀態，但並無血緣關係，屬於非婚生子女。因此許多家長即使到烏克蘭、柬埔寨、泰國進行代孕，帶回台灣也無法取得國籍。

同家會遇過許多尋求代孕的家庭遭到不肖仲介詐騙的個案。黎璿萍說，詐騙案件層出不窮，有一頁式網站詐騙，付費後未如實提供服務；假立名目成立協會 分享代孕訊息，開始收費後就回復很慢；找代孕者、卵母不積極，未確實履約，但由於是非法流程，即使仲介未履約，也無法提起法律救濟，台灣就有許多訴訟案，是仲介收錢未執行，或失敗就搞失蹤等等。

同志家庭權益促進會社工凱文表示，美國是目前少數合法代孕的國家之一，也是人工生殖法規相對完善的國家，對代孕者、代孕委託人以及代孕診所三方保障制度建立完善。中南美洲人工代孕雖然合法，但限定本國人才能使用，因此美國吸引了大批的不孕、同志家庭前往尋求代孕。

美國代孕合法，但仍會遇上諸多困難。凱文說，疫情期間因為台灣封鎖國門，代孕家長在美國生下的孩子，沒辦法持美國護照返台，而申請台灣護照的程序冗長，若透過書信往返、送交資料，恐怕會滯留在美國過長；最後透過友善同志的戶政事務所、議員陳情，以擔保方式讓孩子先回國，後續再繳交辦理國籍的資料、護照申請。

在新冠疫情期間協助代孕寶寶返台，疫情後也有新的狀況得處理。凱文表示，疫情過後全球代孕需求的人數大增，全世界的人都想要到美國進行代孕，但媒合時間卻大增兩三倍，根據協會收到的諮詢統計，疫情前平均約兩、三個月可以媒合到一位代孕者，但疫情過後最少等候半年，等一年以上的人也大有人在，還無法保證後續能夠協調順利，簽下合作契約。

商品推薦