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韓國瑜稱「移民公司業績爆紅」 內政部駁：去年8萬多人來台居留創高

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
高雄市前市長韓國瑜近期在造勢場合指出，國人因擔心戰爭移民，導致移民公司業績爆紅。記者屈彥辰／攝影
高雄市前市長韓國瑜近期在造勢場合指出，國人因擔心戰爭移民，導致移民公司業績爆紅。記者屈彥辰／攝影

高雄市前市長韓國瑜近期在造勢場合指出，國人因擔心戰爭移民，導致移民公司業績爆紅。內政部今天表示，這些是錯誤訊息，據統計，我國近5年的外來移居人數成長25%，去年來台居留人數更創新高，達8萬5814人。

內政部指出，據統計，從2018年至今，外來移居人數已從6萬8757人，到2022年成長為8萬5814人，成長比率達25%。近5年移出人數沒有增加，外來人士來台居留人數逐年攀升，去年來台居留人數更創新高，達8萬5814人。

內政部表示，為延攬優秀外國人在台服務，修正放寬相關法令，例如來台居留外國人申請永久居留，可依學歷減免1到2年居留年限、高級專業人才申請歸化無須放棄國籍，以及提供外國學生畢業後最長2年的覓職期間等措施，持續營造友善外國人的居住環境。

內政部說，近年台灣的產業經濟環境蓬勃發展，在疫情期間表現尤佳，受到世界肯定，從2018年到2021年間，外來移居人數大約在6萬3000人到6萬8000人間，去年大幅成長到8萬5814人，顯示台灣的安全與繁榮，對於外國人越來越具吸引力，是個適合移居的國家。

內政部 移民 韓國瑜

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