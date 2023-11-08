國民黨出手！未報備擔任親民黨發言人 胡文琦遭停黨權

國民黨今通過2項黨紀處分案，其一是中常會核備確認前中常委范成連開除黨籍處分；第二案則是針對黨員胡文琦未報備，即擔任親民黨發言人一事，國民黨考紀會也先行依據規定，予以停止黨權。

國民黨指出，胡文琦未經黨同意擔任親民黨發言人，並接受媒體採訪，明確違反「黨員違反黨紀處分規程」第8條第1項第4款規定，「黨員未經本黨同意，出任其他政黨執政政府之政務官或擔任其黨務人員，先行停止黨權」。為整飭黨紀，考紀會先行停止胡文琦的黨權。

另外，針對范成連違反黨紀案，國民黨表示，考紀會委員會議先前即已通過開除黨籍，今天則是獲得中常會的核備確認。在今日會議中，常委一致無異議通過，范成連在停權處分期間內、持續為非國民黨特定總統參選人助選，甚至涉嫌遭檢調查出違反「總統副總統選舉罷免法」的行賄方式收買連署書、並遭法院收押禁見，因此確認開除黨籍。

商品推薦