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「開補習班」一對一輔導立委參選新人 民進黨主打區域連線

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長許立明。圖／本報系資料照
民進黨秘書長許立明。圖／本報系資料照

立委選戰進入約倒數二個月，據轉述，民進黨秘書長許立明今天在中常會黨務報告時表示，針對立委新人部分，黨中央將「開補習班」，展開一對一輔導，不管是組織、文宣、新聞議題，都希望增強沒有選戰經驗新人戰力，也將持續以區域連線方式，將力量資源集中，發揮彼此拉抬效果。

許立明指出，昨天賴清德全國競選總部公布組織架構，各地競總也從第一場台南、新北相繼成立，後續會繼續成立各縣市競總，總統的選舉步驟會按部就班，按照步驟，大步整隊前進。

許立明說，媒體關注焦點多仍聚焦在總統大選上，立委相對曝光不足，尤其是新人在媒體上相較實力較薄弱。黨中央有鑑於此，近來展開強化作業，試圖用連線方式，或者區域聯合作戰方式，協助新人曝光，希望剩下60幾天，全黨團結拚勝選。

2024選舉 2024立委選舉 民進黨

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