宥勝、炎亞綸今遭起訴 MeToo風暴讓性騷申訴案件暴增

自民進黨黨工案開始，台灣MeToo事件一路延燒，從政壇、環團、體壇、藝能界均爆出案件，炎亞綸、宥勝今日相繼遭到起訴。衛福部今表示，MeToo浪潮爆發後，至今民眾申訴案件量仍在增加，加上修法後地方政府接下審查重擔，大喊吃不消，已爭取行政院計畫補助，預計明年1月補足人力缺口。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，MeToo事件後，民眾申訴案量增加，且性騷法修法後，行為人若在民間公司任職，主管不再負擔調查責任，改由警察機關負責，調查結束後再交付縣市政府審議，且依規定要在4個月內審查完畢，提出結果、確定行政處分內容。這導致地方政府大喊行政量能吃不消，向衛福部反應，希望增加人手。

今年七月立院臨時會通過性騷三法修法。其中，性騷法修法將規定申訴窗口明確化，行為人有所屬機關、部隊及學校者，向該所屬單位申訴；行為人為最高負責人時，向地方政府社會局申訴；其他案件則向警察機關申訴。申訴程序也從過去「申訴、再申訴、訴願」的程序，改為只需「1次申訴」，由警察機關受理調查，主管機關審議裁罰，被害人無需提再申訴。

張秀鴛說，衛福部保護司已向行政院爭取為期4年的中長程計畫，並獲審核通過，近期已與縣市政府開會，預計12月彙整人力需求，行政院核定後，明年起就可補助地方政府加聘性騷擾審議行政人力，預計人手1月底前可以到位。

至於性騷申訴案件量，張秀鴛表示，因性騷不是責任通報，無法像家暴、兒虐事件一樣立即掌握通報數量，通常半年彙整一次，目前資料只計算至今年6月底。MeToo事件6月下旬爆發後，民眾申訴案量確實增加，但目前尚無完整資料整理。

根據保護司提供性騷案件數量統計，111年1至6月性騷擾申訴案成立案件687件、不成立199件、撤回61件；111年7至12月性騷擾申訴案成立案件數828件、不成立258件、撤回53件。111年1至6月性騷擾申訴案成立案件687件、不成立199件、撤回61件；112年1至6月性騷擾申訴案成立案件754件、不成立255件、撤回63件。