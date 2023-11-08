質疑徐春鶯府外委員是否適任 蔣萬安：有相關問題歡迎提出具體事證

蔣萬安今天赴議會報告明年度施政計畫及總預算案，對於徐春鶯被指控曾參與中國大陸統戰活動、組織，副總統賴清德亦曾指她是共產黨員，民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，議員質疑徐春鶯是否適任新住民事務委員會府外委員，蔣萬安表示徐春鶯是團體推薦的代表。

台北市長蔣萬安下午表示，據他了解，徐春鶯是新住民團體推薦的代表，如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。因為她長期是台灣新住民發展協會，提供給很多陸配不管是急難救助，或者是家庭輔導等各項諮詢協助，北市新住民事務委員會本來就是希望擴大許多的代表能參與，這個部分，她是團體代表，所以聘為府外委員並強調如果議員有相關問題，都歡迎提出相關具體事證，提供給市府、市府來了解。 台北市長蔣萬安（圖）下午前往市議會，報告台北市政府113年度施政計畫總預算案編製結果並備詢，針對將延攬徐春鶯為新住民事務委員會委員，蔣萬安在受訪時表示如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。記者曾學仁／攝影

商品推薦