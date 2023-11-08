快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

質疑徐春鶯府外委員是否適任 蔣萬安：有相關問題歡迎提出具體事證

攝影中心／ 記者曾學仁／即時報導
台北市長蔣萬安（圖）下午前往市議會，報告台北市政府113年度施政計畫總預算案編製結果並備詢，針對將延攬徐春鶯為新住民事務委員會委員，蔣萬安在受訪時表示如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午前往市議會，報告台北市政府113年度施政計畫總預算案編製結果並備詢，針對將延攬徐春鶯為新住民事務委員會委員，蔣萬安在受訪時表示如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。記者曾學仁／攝影

蔣萬安今天赴議會報告明年度施政計畫及總預算案，對於徐春鶯被指控曾參與中國大陸統戰活動、組織，副總統賴清德亦曾指她是共產黨員，民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，議員質疑徐春鶯是否適任新住民事務委員會府外委員，蔣萬安表示徐春鶯是團體推薦的代表。

台北市長蔣萬安下午表示，據他了解，徐春鶯是新住民團體推薦的代表，如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。因為她長期是台灣新住民發展協會，提供給很多陸配不管是急難救助，或者是家庭輔導等各項諮詢協助，北市新住民事務委員會本來就是希望擴大許多的代表能參與，這個部分，她是團體代表，所以聘為府外委員並強調如果議員有相關問題，都歡迎提出相關具體事證，提供給市府、市府來了解。

台北市長蔣萬安（圖）下午前往市議會，報告台北市政府113年度施政計畫總預算案編製結果並備詢，針對將延攬徐春鶯為新住民事務委員會委員，蔣萬安在受訪時表示如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（圖）下午前往市議會，報告台北市政府113年度施政計畫總預算案編製結果並備詢，針對將延攬徐春鶯為新住民事務委員會委員，蔣萬安在受訪時表示如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。記者曾學仁／攝影

徐春鶯 蔣萬安

延伸閱讀

動物之家預算暴增3倍挨批 蔣萬安曝是柯市府沒做這事

遭控為共產黨員…徐春鶯任北市新住民委員 蔣萬安回應了

蔣萬安拍板聯醫和平院區還社區 洪婉臻肯定：提升醫護福利

北市聯醫盼轉型行政法人化 蔣萬安支持裁示評估可行性

相關新聞

國民黨中常會開鍘 范成連確定開除、沈智慧停權3年提申訴

國民黨考紀會上周開鍘協助鴻海創辦人郭台銘連署的2位中常委，中常會今通過考紀會決議，確定開除范成連黨籍；沈智慧則是停權3年...

立委爆料建商也染指中嘉 房產大咖為何搶當媒體老闆？

時代力量立委邱顯智前天再指，不僅三立入股中嘉，連直接持有中嘉全部股分的泓順投資，竟由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔...

政院災防辦現陸製監視設備 意外扯出前主任Me too性騷

行政院秘書長李孟諺今至立法院詢答時坦言，行政院災防辦公室出現中國大陸品牌製的監視設備，不過他表示，事情的原委是有同仁投訴...

不怕高端事件重演 國產疫苗將列行政院疫後白皮書重點

高端疫苗因疫情期間緊急授權，未完成三期臨床試驗，引發爭議。台大醫師、中研院士陳培哲日前受訪時直指，指揮中心根本淪為炒股打...

三立集團入股中嘉踩紅線 NCC：三立承諾限期改正

三立集團投資多媒體系統業者中嘉數位，踩到中嘉數位2018年交易案過關時附負擔的紅線。國家通訊傳播委員會(NCC)今天要三...

MeToo風波之後的照妖鏡 你也是共犯結構嗎？

今年中在全台MeToo風暴中也遭指控的藝人宥勝（本名王宥勝）與炎亞綸（本名吳庚霖），分別因涉強制猥褻、兒少性剝削今遭起訴。眼見年中才落馬的許多各界名嘴，現在都已重出江湖高談闊論，不少人難免感嘆，法令能做的難道如此有限，大眾的容忍度原來高到這樣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。