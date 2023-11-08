博明：台灣應與友盟合作 削弱習近平對發動戰爭的自信

美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今天在「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇中表示，台灣應與美國及其友盟強化合作，以集體力量削弱習近平對發動戰爭的自信，降低中國武力併吞台灣的意圖。從歷史來看，戰爭往往並非肇因於憤怒或誤判，而是侵略者過度樂觀。削弱中國對發動戰爭的自信，可減低台海危機的可能。台灣可向烏克蘭、以色列等正在受苦中的國家學習。

博明今日透過視訊以「俄烏戰爭對兩岸關係的啟示」為題發表專題演說,他表示，戰爭始於樂觀主義。從歷史來看，戰爭往往並非肇因於憤怒或誤判，而是侵略者過度樂觀。削弱中國對發動戰爭的自信，可減低台海危機的可能。

博明提出三項對台的啟示。第一、嚇阻的成本遠比戰爭低，而台灣應該著重「拒止嚇阻」而非「懲罰嚇阻」，因為獨裁者不在乎懲罰對於其經濟的傷害以及人民的犧牲。第二、防衛意識是影響戰爭的關鍵性因素，而台灣可從烏克蘭與以色列得到寶貴經驗。第三、台灣應與美國及其友盟強化合作，以集體力量削弱習近平對發動戰爭的自信，降低中國武力併吞台灣的意圖。

博明表示，威權體制若與恐怖組織越來越合作，將可能終結各地民主政權，因此台灣最迫切的是建立起軍事嚇阻能力以應對中國威脅，而要具備此戰略能力，則須與區域內民主國家合作，例如美國、日本、澳洲、菲律賓、南韓，且並非是懲罰性嚇阻，而是拒止性嚇阻。

博明進一步解釋，歷史告訴大家，極權主義者根本不在乎民眾、官兵是否死於戰爭，無論過去、現今都是如此，因此台灣要清楚讓北京知道若以武力犯台終究失敗收場，也會因戰爭的失敗損及獨裁者自身利益，這也是拒止嚇阻的目的。

博明舉例，日本增加軍事經費就是拒止性嚇阻的一環，但他也建議，若日本不想失去嚇阻價值，應更明確的明示「若有必要，會願意出兵對抗中國進攻」。

博明也強調，擁有戰鬥的決心與意願亦相當重要，台灣固然需要大量武器，但戰鬥意願能讓嚇阻化為真實，同時比機艦等武器還要便宜，台灣也能向烏克蘭、以色列等正在受苦中的國家學習，因為即便他們正在歷經困難現狀，仍能夠繼續迎戰。

與會研討的胡佛研究所資深研究員戴雅門則表示，中國對民主構成全面威脅，台灣是重要試金石。中國大陸對民主造成的危險相當大，透過各種方式破壞民主機制，包含全球性的宣傳，運用多種方式施行統戰，發展經濟實力，對外展現軍事實力，這是台灣面臨的危機。美國應提供台灣必要的軍事協助，抗衡中國的威脅。

亞洲協會（Asia Society）中國分析中心執行主任季北慈則以「中國的三大全球倡議旨在建構以中國為中心的全球秩序」為題說，中國大陸正在積極推展「全球安全倡議」、「全球發展倡議」與「全球文明倡議」三大計畫，提出中國規劃的全球秩序。過去中國是一個經濟競爭對手，最近變成軍事競爭對手，未來可能會是思想規範的競爭對手，民主國家需特別注意。

中央研究院社會所研究員吳介民表示，「維持現狀」對不同國家有不同的意涵。對美國來說，它意指三大公報與六項保證；對於台灣來說，是互不隸屬關係。但習近平治下的中國大陸，有將台灣維持獨立自主視為台獨的趨勢；中國逐漸提升的軍事威脅，也衝擊台灣民眾對維持現狀的看法。台海現狀的維持，因此日益面臨挑戰。台灣需要相當程度的安全保障和可持續的國際地位，方能抵禦中國的統一攻勢。

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