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遭控為共產黨員…徐春鶯任北市新住民委員 蔣萬安回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度施政計畫及總預算。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會報告明年度施政計畫及總預算。記者林麗玉／攝影

民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，引發譁然。徐春鶯被指控曾參與中國大陸統戰活動、組織，副總統賴清德亦曾指她是共產黨員。北市議員林延鳳今則再爆料，指徐今年6月被蔣市府延攬為新住民事務委員會委員，7月還參與開會，質疑徐是否適任？台北市長蔣萬安今天表示，據他了解，徐春鶯是新住民團體推薦的代表，如果議員有相關問題，都歡迎提出具體事證，提供給市府來了解。

蔣萬安今天赴議會報告明年度施政計畫及總預算等，對於議員質疑徐春鶯是否適任新住民事務委員會府外委員，蔣說，徐是團體推薦的代表，因為她長期是台灣新住民發展協會，提供給很多陸配不管是急難救助，或者是家庭輔導等各項諮詢協助，北市新住民事務委員會本來就是希望擴大許多的代表能參與，這個部分，她是團體代表，所以聘為府外委員。

蔣萬安說，如果議員有相關問題，都歡迎提出相關具體事證，提供給市府、市府來了解。媒體追問，若徐列民眾黨不分區，是否委員身分會有行政中立等問題？蔣說，法律都有相關規定，這個都會依照規定辦理。

新住民 徐春鶯 議員 蔣萬安 賴清德

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