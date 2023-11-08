列民進黨不分區立委？陳時中：若被安排會盡力做好
民進黨正積極布局不分區立委，不分區立委提名委員會日前由召集人賴清德主持開會，外界關注11月15日誰榜上有名。衛福部前部長陳時中今被問及是否被徵詢過，他說沒有，並指一切還是要黨做整體的安排，他沒有個人意見。
陳時中今出席衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮，會前受訪被問及是否被徵詢加入民進黨不分區，陳否認，並指一切還是要黨做整體的安排，他沒有個人意見。媒體追問，是否有討論加入不分區，他重申並沒有討論，強調現在是選舉期間，最重要是黨要做整體運作，讓選舉勝選、適才適所。
至於對於自己安排不分區是否是張好牌，陳說，若被安排在裡面會盡力把份內的事情做好。
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