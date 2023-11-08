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列民進黨不分區立委？陳時中：若被安排會盡力做好

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
衛福部前部長陳時中今被問及是否被徵詢過，他說沒有，並指一切還是要黨做整體的安排。記者劉懿萱／攝影
衛福部前部長陳時中今被問及是否被徵詢過，他說沒有，並指一切還是要黨做整體的安排。記者劉懿萱／攝影

民進黨正積極布局不分區立委，不分區立委提名委員會日前由召集人賴清德主持開會，外界關注11月15日誰榜上有名。衛福部前部長陳時中今被問及是否被徵詢過，他說沒有，並指一切還是要黨做整體的安排，他沒有個人意見。

陳時中今出席衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮，會前受訪被問及是否被徵詢加入民進黨不分區，陳否認，並指一切還是要黨做整體的安排，他沒有個人意見。媒體追問，是否有討論加入不分區，他重申並沒有討論，強調現在是選舉期間，最重要是黨要做整體運作，讓選舉勝選、適才適所。

至於對於自己安排不分區是否是張好牌，陳說，若被安排在裡面會盡力把份內的事情做好。

衛福部前部長陳時中陳時中今出席衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮。記者劉懿萱／攝影
衛福部前部長陳時中陳時中今出席衛福部台北醫院急重症大樓動土典禮。記者劉懿萱／攝影

2024選舉 2024立委選舉 陳時中 賴清德 民進黨

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