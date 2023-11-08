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國家隊滿天飛 國民黨團批民進黨濫用資源

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜日前批國家隊成負面名詞，行政院長陳建仁駁不可抹煞政府和全體人民的努力和成果。國民黨立法院黨團今舉行記者會，指國家隊滿天飛，國民黨立委賴士葆（左）批，藉國家隊名義濫用資源，且是量身訂做，有特殊目的；國民黨立委林為洲（右）表示，國家隊被汙名化不就是民進黨政府自己汙名化？記者屈彥辰／攝影
國民黨總統參選人侯友宜日前批國家隊成負面名詞，行政院長陳建仁駁不可抹煞政府和全體人民的努力和成果。國民黨立法院黨團今舉行記者會，指國家隊滿天飛，國民黨立委賴士葆（左）批，藉國家隊名義濫用資源，且是量身訂做，有特殊目的；國民黨立委林為洲（右）表示，國家隊被汙名化不就是民進黨政府自己汙名化？記者屈彥辰／攝影

國民黨總統參選人侯友宜日前批國家隊成負面名詞，行政院長陳建仁駁不可抹煞政府和全體人民的努力和成果。國民黨立法院黨團今舉行記者會，指國家隊滿天飛，國民黨立委賴士葆批，藉國家隊名義濫用資源，且是量身訂做，有特殊目的；國民黨立委林為洲表示，國家隊被汙名化不就是民進黨政府自己汙名化？

賴士葆說，國家隊是政府碰到問題、人民關心的，就掛個國家隊，好像很了不起，做的結果零零落落，變成欺騙人民的國家隊，總共有40個國家隊，包括雞蛋、鳳梨、防疫、醫療生技、住宅、交通、民生等，國家隊成立就會有預算進來。打詐辦公室預算17億，竟有10億用在裝潢，藉著國家隊的名義濫用國家資源，包括選舉目的以及把過失隱藏的目的。

賴士葆批，國家隊滿天飛，為了獲取人民信任，綠電國家隊像是雲豹光電、其他光電弊案重重，為了要光電就花了兩兆，只要拿到台電保證收購的合約就靠張合約去貸款，買空賣空，再把股分賣掉轉給別人經營。魚也幾乎全部被滅掉，魚塭上方要蓋太陽能電板，魚長不活，虱目魚漲價跟這事情也有關，綠電國家隊變成滅農國家隊。

賴士葆提到，行政院前院長蘇貞昌成立打詐國家隊，行政院長陳建仁成立打詐辦公室，越打卻詐騙越多，民眾個資外洩致他知道有位太太退休儲蓄2000萬全被投資詐騙騙光，國家通訊傳播委員會（NCC）要負最大責任。民眾、民代告發高端疑涉弊63案，僅一案判刑，今年高端1月到7月營業額是零，8月靠著流感疫苗進帳1億多，疫情期間高端營業額掛蛋，唯一收入是衛福部，把採購疫苗資料封存30年。國家隊都是量身訂做，有特殊目的，高端就是最好的例子，陳建仁推的免疫橋接國際不埋單。

林為洲說， 台南是綠電種電比例最高的地方，台南市前經發局長陳凱凌因收賄被判刑8年，就是與核發開發許可有關。蔡政府成立打詐辦公室，今年詐騙案比去年成立21%。國家隊被汙名化的原因就是做不好， 不就是民進黨政府自己汙名化？

林為洲表示，之前核准開放的快篩現在堆積如山，打流感疫苗的話，一人要拿10盒快篩回去，有的地方是送20盒，因為快篩要過期。快篩跟高端疫苗都是用特別預算，閃避政府採購法，如果要經過政府採購法監督，高端或賣快篩的廠商都沒有資格，怎麼標到案子？所以用特別預算特別採購。國家隊攤在陽光下看起來大部分是失敗的，執政黨不要推給在野黨汙名化，這些國家隊，將在政黨輪替後全部徹查。

國家隊 流感疫苗 高端疫苗

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