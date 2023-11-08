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影／國家隊成效不彰政府反批媒體 立委籲捍衛新聞自由

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
媒體批評政府成立國家隊與專案辦公室成效低落，引來政院回嗆。民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、黨團副主任兼發言人楊寶楨（左）上午舉行記者會，呼籲民進黨虛心接受檢視。記者杜建重／攝影
媒體批評政府成立國家隊與專案辦公室成效低落，引來政院回嗆。民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、黨團副主任兼發言人楊寶楨（左）上午舉行記者會，呼籲民進黨虛心接受檢視。記者杜建重／攝影

民進黨政府執政以來，成立多個國家隊與專案辦公室，聲勢浩大卻成效低落，針對媒體指「國家隊」已成負面形容詞，卻引來行政院回嗆「捕風捉影、迷途知返」，政府此舉明顯與新聞自由價值背道而馳，另外，NCC還被爆出疑似獨厚獨定媒體、放任綠媒巨獸壟斷。民眾黨立院黨團總召邱臣遠、黨團副主任兼發言人楊寶楨上午舉行記者會，呼籲民進黨政府虛心接受檢視，不是成立國家隊、喊口號治國就好，應該針對打擊詐騙、改善雞蛋產業等政策，好好提升國家隊的成績。

邱臣遠表示，民進黨執政近八年，成立了三十個以上國家隊和廿多個專案辦公室，這些國家隊與專案辦公室的成效不彰，引發媒體與外界批評，充分顯示民怨深重，行政院展現不同以往的「積極」，立刻回應反擊，宣稱負面言論「抹煞全體國人努力」，不知道民進黨何德何能可以代表全體國人？明明是政府政失當，卻被硬生生拗成「全民共業」，這種逃避責任的說法，社會大眾絕對無法接受，且媒體對國隊失能的指控絕非「捕風捉影」。

邱臣遠直言，台灣詐騙猖獗，打詐國家隊毫無作為，檢察官改革組織直接點名金管會，NCC與數位部等三大部會有重大缺失，今年第一季全台銀行及信合社警示帳戶高達9萬6022戶，較去年同期大增4成，顯見金管會人頭帳戶問題失控，境外電信門號浮濫，反映NCC監督失能，第三方支付欠缺有效監管制度，數位部明顯失職，民眾黨團一再呼籲政府重視，至今仍未有應對辦法。

邱臣遠指出，在推動綠能方面，民進黨政府曾提出光電、離岸風電、地熱、氫能等國家隊，看似專業分工，但弊案叢生的亂象未曾間斷。2021年8月至2022年11月間，「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繋平台」就偵破60件綠能行賄案，可謂罄竹難書，民進黨政府不思檢討，還在強辯這些是「造假資訊」、「誤導民眾」，根本是掩耳盜鈴，置台灣發展於不顧。

黨團副主任兼發言人楊寶楨則表示，「雞蛋國家隊」旨在穩定雞蛋市場，但在民進黨操作下變成一連串慘痛的政策挫敗。農業部先是妄圖扮演「看不見的手」干預市場，面對禽流感疫情與供應中斷，又無法及時調整策略，最後草率選擇進口雞蛋應急，衍生出採購方式、補貼價差、保存期限、產地標示等一系列爭議，國內產業的調整與自我更新被擱置，同樣的問題下次將會一再發生。

民眾黨團認為，不管是打詐、綠能或雞蛋國家隊，都在在證明民進黨政府「國家隊」政策的失準，即使外界頻頻示警也知錯不改，難怪引發民怨，身為一個負責任的政府，面對批評應該自我反省，而非將不同的聲音通通斥為攻擊。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，今年第一季全台銀行及信合社警示帳戶高達9萬6022戶，較去年同期大增4成。記者杜建重／攝影
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，今年第一季全台銀行及信合社警示帳戶高達9萬6022戶，較去年同期大增4成。記者杜建重／攝影
民眾黨團發言人楊寶楨表示，民進黨政府成立多個國家隊與專案辦公室，卻反批評媒體監督「國家隊」，此舉明顯與新聞自由價值背道而馳。記者杜建重／攝影
民眾黨團發言人楊寶楨表示，民進黨政府成立多個國家隊與專案辦公室，卻反批評媒體監督「國家隊」，此舉明顯與新聞自由價值背道而馳。記者杜建重／攝影

國家隊 民進黨 雞蛋 新聞自由 邱臣遠

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