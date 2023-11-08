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遭質疑監院功能萎縮 李俊俋：監委職權無關案件多寡

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
監察院祕書長李俊俋今天在立法院備詢表示，監委獨立行使職權跟案件數多少沒有關係，委員們審查的角度及看法也不同。記者潘俊宏／攝影
監察院祕書長李俊俋今天在立法院備詢表示，監委獨立行使職權跟案件數多少沒有關係，委員們審查的角度及看法也不同。記者潘俊宏／攝影

國民黨立委曾銘宗今天在司法法制委員會質疑監察院彈劾與糾正件數大幅減少，監察院功能萎縮，整個派系化，監察院祕書長李俊俋回應表示，監委獨立行使職權跟案件數多少沒有關係，委員們審查的角度及看法也不同。

至於監察院長陳菊要求審計部要設發言人，要對媒體不利於民進黨政府的報導做澄清一事，李俊俋表示，審計部獨立行使職權，監察院不干涉，審計部是監察院底下的單位，審計部和院的互動密切，審計部長也必須參加監察院的談話會等活動，都是議事規則有規定。

監察院 李俊俋 司法 陳菊 曾銘宗

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