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出席「台北安全對話」論壇 蔡英文總統：堅定捍衛價值民主

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（前排右五）出席開幕致詞並和與會來賓合影。記者曾學仁／攝影
國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（前排右五）出席開幕致詞並和與會來賓合影。記者曾學仁／攝影

國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統出席開幕致詞。

蔡英文總統致詞表示，我國堅定捍衛價值民主，對抗來自威權政權迫切的威脅。台灣為強化自我防衛能力與社會韌性，過去一年來恢復一年期義務役，加強義務兵力實戰訓練、調整部隊結構，確保國軍能夠因應現代戰爭挑戰，並採取全面對策，強化重層嚇阻及國防自主，並讓台灣人民了解，無論對自己或鄰國合作夥伴來說，保衛國家至關重要。

今年會議主題是以「中國對全球秩序與民主的挑戰」，探討俄烏戰爭對全球及兩岸關係之啟示、中國軍事與科技崛起及挑戰、中國對外擴張趨勢與影響等主題，會中邀請多位重要人士包括國防安全研究院董事長霍守業、美國前代理陸軍部長惠特利 、英國皇家聯合三軍國防研究所資深研究員沃特林、捷克布拉格國際關係研究所所長布勞恩等外國前任政府官員，與專家學者等與會，研討會進行方式為主題演講、專家對談與論文發表研討會。

國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（圖）出席開幕致詞。記者曾學仁／攝影
國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（圖）出席開幕致詞。記者曾學仁／攝影
國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（前排中）出席開幕致詞並和與會來賓包括美國前代理陸軍部長惠特利（前排右三）等合影。記者曾學仁／攝影
國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（前排中）出席開幕致詞並和與會來賓包括美國前代理陸軍部長惠特利（前排右三）等合影。記者曾學仁／攝影
國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（左二）出席開幕致詞。記者曾學仁／攝影
國防安全研究院上午在台北寒舍艾麗酒店舉辦「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統（左二）出席開幕致詞。記者曾學仁／攝影

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