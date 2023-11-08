前幕僚指柯Ｐ今對郭董不談理想 只是麵包＋愛情的算計

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聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、鴻海集團創辦人郭台銘（右）。圖/聯合報系資料照
民眾黨總統參選人柯文哲（左）、鴻海集團創辦人郭台銘（右）。圖/聯合報系資料照

民眾黨總統參選人柯文哲前幕僚吳靜怡在臉書表示，「友郭遠侯」賭藍兄弟締結的方式是接下來的戲碼，柯需要金子、組織孵化器、財經政策，「郭爸爸」有。

吳靜怡認為，鴻海創辦人郭台銘的連署證明在這場賽局占10%的關鍵影響，柯文哲說郭並沒有一定要什麼位置，言下之意就是這局藍白合必須有郭台銘，隱約還有一個前提，就是國民黨總統參選人侯友宜不能是正的。

吳靜怡指出，柯想拿郭對國民黨施壓，但目前看起來無效，郭柯合，怎麼聽都是合作，而非配對，或許目前這樣的風聲助於柯文哲在侯、柯進行民調時能加到分。

吳靜怡指出，郭台銘全台灣連署據點也能瞬間幻化成為類競總，對柯文哲來說，簡直太夢幻了，「之前到底誰說郭台銘是恐怖情人？全部給我吞回去！」別談理想了，一切只是要麵包也要愛情的算計。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 侯友宜 藍白合 吳靜怡

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