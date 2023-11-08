快訊

網紅染毒道歉 律師：Joeman影片很高明 蕾菈夫婦犯4大錯

知名泡芙店「品好乳酪」倒閉！員工爆欠薪2個月 老闆證實：關閉所有店面

代理孕母開放有望 薛瑞元鬆口：納人工生殖法草案審議

薛瑞元鬆口擬開放代理孕母 代孕推動者：盼不只是說說

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
衛福部長薛瑞元今表示，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，並已舉行多場專家溝通會議，草案逐漸成形。本報資料照片
衛福部長薛瑞元今表示，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，並已舉行多場專家溝通會議，草案逐漸成形。本報資料照片

民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部薛瑞元今表示，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，並已舉行多場專家溝通會議，草案逐漸成形。對此台灣代理孕母推動者表示，相當驚訝政府願意表態，但希望不要只是說說而已，國健署早針對傳統夫妻規畫好一版本的草案，應可快速通過。

台灣代理孕母推動者陳昭姿表示，前幾日才聽薛瑞元說代理孕母入法「難凝聚共識」，因此相當驚訝聽到政府將代理孕母納入修法草案中，她已努力了近30年，希望薛部長不是只有口頭上的承諾而已。

陳昭姿說，要在這個會期內討論完該部法案修法相當困難，但傳統夫妻開放尋求代理孕母的相關規範法案，衛福部國健署早就擬好多年，只是礙於各方意見始終被冷凍起來，若要加速通過，其實法規絕對是完備的，近幾年來討論的同志族群，以及單身族群其實可以接續討論通過。

陳昭姿表示，推動代理孕母入法近30年以來，已經找過各任的衛福部長，甚至行政院長陳建仁，都說社會上仍有爭議，無法凝聚共識，但「柯文哲承諾我要納入政策中」，哪個議題沒有爭議？何況問卷調查中有8成民眾並不反對不孕的傳統夫妻尋求代理孕母，「這就是民意所在」，希望政府可以有魄力趕緊通過修法。

代理孕母 衛福部 國健署 薛瑞元

延伸閱讀

代理孕母有望解禁？民團籲擱置代理孕母 先處理這2族群

中研院士提指揮中心炒股 薛瑞元強調「講話小心一點」

代理孕母開放有望 薛瑞元鬆口：納人工生殖法草案審議

獨／醫療院所門診暴量健保點值低 衛福部補助方式出爐

相關新聞

茶裡加沙子？餐廳將祖傳沙茶翻譯「Sand tea」 網笑：這種茶好喝嗎？

先前某五星級大飯店曾在菜單英文翻譯上面出大錯，鬧了笑話。日前有一名網友發文表示，看到一間餐廳的醬料區也出現了同樣的問題，引發網友熱議，笑稱「這種茶好喝嗎？」

代理孕母開放有望 薛瑞元鬆口：納人工生殖法草案審議

民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部長薛瑞元今表示，目前「人工生殖法」中已有代理孕母相關規定，而現在是禁...

又有熱帶擾動發展 天氣風險：周五鋒面通過北東濕涼高低溫1字頭

今立冬但回暖，日夜溫差大， 天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，周五鋒面通過北東再轉濕涼，期間高低溫約在18-22度，務必...

今再迎秋老虎！吳德榮：周五入秋最強東北季風報到 低溫15度以下

東北季風減弱，白天氣溫回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在自「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今起東北季風減...

獨／醫療院所門診暴量健保點值低 衛福部補助方式出爐

今年後疫情時代，免疫負債興起，感染病毒、細菌的患者大增，造成門診暴量，新冠確診者醫療費用，5月起也回歸健保給付，使健保點...

如何造出溫度低、速度更快 CPU？合成鑽石和玻璃也許能幫上忙

微晶片製造面臨最大挑戰之一是溫度控制，隨著晶片越做越小，需要更多功能和功率，進而產生更多熱量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。