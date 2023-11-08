薛瑞元鬆口擬開放代理孕母 代孕推動者：盼不只是說說
民眾黨總統參選人、主席柯文哲呼籲代理孕母入法。衛福部長薛瑞元今表示，國健署正進行「人工生殖法草案」修法，並已舉行多場專家溝通會議，草案逐漸成形。對此台灣代理孕母推動者表示，相當驚訝政府願意表態，但希望不要只是說說而已，國健署早針對傳統夫妻規畫好一版本的草案，應可快速通過。
台灣代理孕母推動者陳昭姿表示，前幾日才聽薛瑞元說代理孕母入法「難凝聚共識」，因此相當驚訝聽到政府將代理孕母納入修法草案中，她已努力了近30年，希望薛部長不是只有口頭上的承諾而已。
陳昭姿說，要在這個會期內討論完該部法案修法相當困難，但傳統夫妻開放尋求代理孕母的相關規範法案，衛福部國健署早就擬好多年，只是礙於各方意見始終被冷凍起來，若要加速通過，其實法規絕對是完備的，近幾年來討論的同志族群，以及單身族群其實可以接續討論通過。
陳昭姿表示，推動代理孕母入法近30年以來，已經找過各任的衛福部長，甚至行政院長陳建仁，都說社會上仍有爭議，無法凝聚共識，但「柯文哲承諾我要納入政策中」，哪個議題沒有爭議？何況問卷調查中有8成民眾並不反對不孕的傳統夫妻尋求代理孕母，「這就是民意所在」，希望政府可以有魄力趕緊通過修法。
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