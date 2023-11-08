被指共產黨員 陸配徐春鶯曾是海基會座上賓
民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區立委名單，引發譁然。徐春鶯被指控曾參與中國大陸統戰活動、組織，副總統賴清德亦曾指她是共產黨員，她在11月5日舉行記者會駁斥所有指控。然而，經查，徐春鶯曾於2018年、2021年以台灣新住民發展協會理事長身分，出席桃園市政府及海基會活動。
面對賴清德的說法，徐春鶯說，她不是共產黨員，也從來沒有加入過共產黨，連共青團都沒有加入過，請賴清德拿出證據來。若賴清德有證據，可出動國家機器進行調查，若查到她在大陸確實是共產黨員，她願意讓中華民國註銷台灣身分，驅逐出境，但如果賴清德沒有證據的話，他要給她一個什麼交代。
然而，經查，徐春鶯事實上曾出席過數場官方或半官方舉行的活動。例如，桃園市政府秘書處、海基會、桃園市旅行商業同業公會於2018年5月9日舉辦「海基會與婆婆媽媽有約—母親節感恩之旅」，邀請陸配團體理事長及桃園市陸配代表出席。時任秘書處長顏子傑表示，「桃園市內有許多來自東南亞以及中國大陸的新移民，也因此桃園市在許多友善新移民的政策上，都走在台灣的最前端」、「未來桃園市兩岸事務小組將舉辦與陸配的座談會，讓陸配可以與市長（指時任桃園市長鄭文燦）、台商近距離對談，表達心聲與意見」。
在桃園的活動當中，市府出席人員包括顏子傑、時任桃園市觀光旅遊局長楊勝評、參事鄭貴華等，出席貴賓則有時任海基會董事長張小月、副秘書長管安露、桃園市旅行商業同業公會理事長呂中豪、台灣新移民發展交流協會理事長廖清平、台灣娘家協會理事長李永紅、徐春鶯等人。
此外，2021年1月10日時，徐春鶯以台灣新住民發展協會理事長身分，率協會會員及其子女參訪海基會，時任海基會秘書長詹志宏負責接待並主持交流座談，當時陸配及來賓紛紛發言，進行意見交流。
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