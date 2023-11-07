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陳建仁否認畜產會得標計畫檢驗含雞蛋 賴士葆晚間打臉
國民黨立委賴士葆今下午針對今年初中央畜產會標下，衛福部食藥署「市售高風險禽畜水產品中藥物殘留委託檢驗計畫」，質詢行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元，檢驗是否有包含進口雞蛋，兩位首長當時皆回答沒有。賴士葆晚間秀出資料，表示相關計畫包含檢驗雞蛋。
賴士葆說，今天他質詢陳建仁、薛瑞元時，兩位首長表示中央畜產會得標食藥署的計畫，沒有檢驗雞蛋，只有水產。
賴士葆表示，食藥署的市售高風險禽畜水產品中殘留委託檢驗計畫，得標廠商為中央畜產會，按照計畫內容本就要檢驗禽畜產品包含雞蛋。
賴士葆指出，依照食藥署公佈7、8月份禽畜水產品動物用藥檢測清單，也有45筆針對雞蛋的檢測。綜上所述，怎麼會沒有檢測雞蛋？為了國人安全，請食藥署、畜產會必須說清楚到底檢驗了哪一些食品，有沒有雞蛋？有沒有檢驗畜產會自己進口的土耳其蛋？
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