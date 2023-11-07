鄭文燦：任市長時曾請機捷買新車 也提醒桃市府早規畫

針對機場捷運購置新的列車議題，行政院副院長鄭文燦今天發出4點聲明，強調他在擔任市長時已請桃園捷運公司評估，若要縮短發車班距，必須增購多少列車；今年疫情結束，他特別提醒桃園市政府購置列車計畫必須及早規劃。

鄭文燦表示，因2020年開始，因為疫情導致國境管制，運量大減，所以購置新的列車暫時緩議；今年因為疫情結束，加上行政院通勤月票帶動運量至每日10萬人次，因此有必要進行未來的購車規劃，增加機場捷運的營運能力。

鄭文燦說，今年他特別提醒桃園市政府購置列車計畫必須及早規畫，並爭取中央支持，主因是因為列車從訂購到製作、交車，至少要3年，而且還需要與原廠川崎重工協商。

鄭文燦指出，交通部鐵道局於今年10月主動拜訪桃園市政府時表示，希望桃捷公司提出購車計畫，交通部會考慮桃園國際機場聯外交通的需求，補助部分經費。

商品推薦