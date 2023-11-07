侯友宜出席後援總會 引用張忠謀話表明「參選總統只為一個目的」
國民黨總統參選人侯友宜今晚參加全國寵物業挺侯後援總會，他在致詞時表示，目前以巴戰爭已死亡約萬人，孩子死了4千人。他並引用台灣積體電路製造創辦人張忠謀的「沒有國安我們將失去一切」，自己這次參選只有一個目的，就是為了台海安定、台灣安全、世界安心。
侯友宜致詞時表示，自己這次參選只有一個目的，在新北市13年，接受徵召參選總統，因為自己是保家衛國刑警出身 台灣兩岸問題要嚴肅面對，沒有國家安全就沒有一切。侯引用張忠謀的話表示沒有國家安全將失去所有一切。
侯說，以巴戰爭說打就打，巴勒斯坦死了1萬人、孩子死4千人，是現階段發生的事。大陸戰機去、前年飛過來超過三倍，不小心就會擦槍走火。台灣與大陸之間，台灣面需要平等、尊嚴、友善溝通，也要提升自我防衛能力與大陸對抗交流，降低衝突、保家衛國，產業經濟才能發展，希望新北市及所有寵物公會支持讓台海安定、台灣安全、世界安心的侯友宜。
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