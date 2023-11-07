藍委盼重症失能雇主免繳就業安定費 陳建仁：有壞心想法移工還是會跑

國民黨立委溫玉霞今質詢行政院長陳建仁，提到重症失能者遭遇外籍看護將其當跳板，以不當方式逼雇主同意轉出，希望政府允許重症失能的雇主免繳就業安定費每月2000元，以維持穩定看護人力。陳建仁說，有壞心想法的移工給了2000元還是會跑。

溫玉霞說，許多重症失能者都表示外籍看護把他們當跳板，雇主花大筆引進費用，移工來台後開始怠工或粗暴對待雇主，目的逼雇主同意移工轉出，不如通過安樂死，讓他們早日解脫，他們希望政府允許重症失能的雇主免繳就業安定費每月2000元，讓他們可以給外籍看護加薪以維持穩定的看護人力。陳建仁說，勞動部已經很努力讓移工逃逸的情況降到最低，有這種壞心想法的移工給了2000元還是會跑，重症失能者要使用長照2.0會來研議。

溫玉霞提到，長照是社會福利，為什麼政府要對這些重症失能者限制使用長照2.0的額度？她舉例，8級極重度失能者，每個月的「照顧及專業服務」額度是36180元，一旦申請外籍看護，只能使用這些服務的30％，等於政府對弱勢者的「剝削」，身障團體都希望放寬，但衛福部認為不可重複使用資源。自費聘外籍看護，沒有用到公家資源，與重複使用資源無關，希望政府針對7至8級的重度身心障礙者，排除30％的限制。

針對弱勢族群遭遇重大傷病的補助額度，溫玉霞提到，國民黨總統參選人侯友宜提出提高重度失能者給付額度4000元、發放重度失能家庭照顧者津貼每月5000元等，不滿陳建仁一直說要研議，表示如果蔡政府不做，那就讓政黨輪替，換侯友宜來做。陳建仁回說，政黨輪替沒這麼簡單，隨便喊價沒有用。勞動部長許銘春則說，會請業務單位盡快研議。 國民黨立委溫玉霞（圖）今質詢行政院長陳建仁，提到重症失能者遭遇外籍看護將其當跳板，以不當方式逼雇主同意移工轉出，希望政府允許重症失能的雇主免繳就業安定費每月2000元，以維持穩定看護人力。陳建仁說，有壞心想法的移工給了2000元還是會跑。記者蘇健忠／攝影

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