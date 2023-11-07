藍委關切戰時台灣醫療物資撐多久 薛瑞元：印象中3個月

英國BBC報導，稱美國悄悄武裝台灣，強化台灣地面戰。國民黨立委賴士葆今質詢，戰時醫療物資數量是否充足，衛福部長薛瑞元回應，都有在盤點，印象中夠3個月。

賴士葆質詢時引用BBC報導，詢問台灣戰時醫療物資準備是否充足，如麻醉劑、血漿、抗生素等。薛瑞元表示，都有在盤點，印象中足夠3個月。

賴士葆再問，以色列有戰時醫療中心地下化，台灣有無規畫？薛瑞元表示，原來的醫院都沒有這類規畫，但新建的醫院有做規劃，為戰爭準備，可能要再行提供名單，他也坦言台大並非新蓋的，榮總也不是，印象中如部立台北醫院有。

賴士葆再追問，地下化與一般情況的差別。薛瑞元說，地下化是要先把管路安置好，萬一有狀況把病床往地下送，可以維持維生設備。至於戰時醫學中心可以應付與否，他不敢說全部都可以應付。

賴士葆表示，八仙塵爆時，北部地區醫院一塌糊塗，大家亂成一團，根本不夠，何況打仗？行政院長陳建仁說，八仙塵爆是因為有當時有大量燒燙傷病人，會去準備，上次八仙塵爆後對於各縣市燒燙傷病房都有加強，像這次明揚火災時可以處理。賴忍不住說，戰爭沒有大量燒燙傷患者嗎？

賴士葆進一步追問，戰時的地下化設備有無全面規畫？薛瑞元表示，全面性的沒辦法，已經蓋好的醫院就在那裡，把管線拉到地下在工程上會有些困難，用的是新設立的醫院，方法很多，不是只有醫院地下化，地下化的不多，只有以色列是這樣；陳建仁則說，最大目標是兩岸共同追求和平穩定，沒有人要打仗，但是要超前部署，沒有人要戰爭，備戰才能止戰。

另一方面，賴士葆表示，中央畜產會今年1月標到衛福部食藥署的案子，為840萬限制性招標，112年度高風險禽畜水產品藥物殘留委託檢驗計畫，但畜產會6月6日進口21批雞蛋，有5批含致癌禁藥，16批放行，有無球員兼裁判的問題？薛瑞元說，這是兩件事情，請中央畜產會做檢驗，但不包含這些蛋，檢驗的是其他水產品，檢驗不合格是由食藥署自己檢驗，那16批都是抽驗合格的，不可能每顆打破檢驗。陳建仁補充，雞蛋進口後要通過兩關才可以上市，一是食藥署，二是防檢署。

賴士葆針對少子化表示，他提出生第三胎直接補助100萬，一年多130億預算，明年少子化預算增加200億為1200億，人口卻無增加，代表政府做法有問題。陳建仁質疑，把100億放下去，要不要給托育的錢？1200億本就有第一胎、第二胎、第三胎的補助，補助的錢是不一樣。

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