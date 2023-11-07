藍委提侯友宜調高弱勢族群重大傷病補助額度 陳揆：隨便喊價沒用
行政院長陳建仁、勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元下午到立法院院會備詢時，國民黨籍立委溫玉霞質詢時針對弱勢族群遭遇重大傷病的補助額度，不滿陳院長一直說要研議，表示如果你們不做，那政黨輪替換侯友宜做，侯友宜有說提高4000元與家庭5000元補助。陳建仁馬上回應，政黨輪替也沒有那麼簡單（台語），隨便喊價沒有用。許銘春隨後表示會請業務單位盡快研議。
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