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GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

藍委提侯友宜調高弱勢族群重大傷病補助額度 陳揆：隨便喊價沒用

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院長陳建仁（中）、勞動部長許銘春（右）、衛福部長薛瑞元（左）下午到立法院院會備詢時，針對弱勢族群遭遇重大傷病的補助問題，陳建仁回應，隨便喊價沒有用。記者蘇健忠／攝影
行政院長陳建仁（中）、勞動部長許銘春（右）、衛福部長薛瑞元（左）下午到立法院院會備詢時，針對弱勢族群遭遇重大傷病的補助問題，陳建仁回應，隨便喊價沒有用。記者蘇健忠／攝影

行政院長陳建仁、勞動部長許銘春、衛福部長薛瑞元下午到立法院院會備詢時，國民黨籍立委溫玉霞質詢時針對弱勢族群遭遇重大傷病的補助額度，不滿陳院長一直說要研議，表示如果你們不做，那政黨輪替換侯友宜做，侯友宜有說提高4000元與家庭5000元補助。陳建仁馬上回應，政黨輪替也沒有那麼簡單（台語），隨便喊價沒有用。許銘春隨後表示會請業務單位盡快研議。

國民黨籍立委溫玉霞（圖）質詢時針對弱勢族群遭遇重大傷病的補助額度，不滿陳院長一直說要研議，表示如果你們不做，那政黨輪替換侯友宜做。記者蘇健忠／攝影
國民黨籍立委溫玉霞（圖）質詢時針對弱勢族群遭遇重大傷病的補助額度，不滿陳院長一直說要研議，表示如果你們不做，那政黨輪替換侯友宜做。記者蘇健忠／攝影

侯友宜 許銘春 陳建仁

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