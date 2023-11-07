藍委提侯友宜調高弱勢族群重大傷病補助額度 陳揆：隨便喊價沒用

國民黨、民眾黨「藍白合」共推總統沒進展，立委合作受其影響，似乎也出現變數。「如果在我的造勢場合，底下選民喊柯文哲凍蒜，那豈不是很尷尬？」 近來台北市的國民黨立委參選人在基層嗅到不尋常氣氛，一名立委參選人說，現在基層有三種選民，一種是「藍白還是要合，不能讓民進黨得利」、第二種是「藍白乾脆不要合了，自己選到底」、第三種是「國民黨沒種，不敢比民調」；特別是深藍主戰派意味濃厚，多數藍營立委參選人不想刺激選民，恐怕暫時不敢再「蹭柯」、「貼柯」，做好與國民黨總統參選人侯友宜一起戰到底的準備。

2023-11-07 14:41