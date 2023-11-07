接見華府智庫「大西洋理事會」 蔡總統談提升防衛能力

蔡英文總統今天接見華府智庫「大西洋理事會」千禧年領袖計畫訪團，她表示，台灣這些年來持續提升自我防衛能力，並擴大與更多國家合作交流，希望發揮經貿和產業方面的實力，與歐美各國持續加深夥伴關係。台灣有能力和意願與更多理念相近的國家合作，一起來發展各項議題，促進全球的繁榮發展。

蔡總統致詞時首先對訪團表達歡迎，她表示，訪團貴賓是從全球上千名應徵者中脫穎而出的青年領袖，今天很高興能與大家見面交流；她也要感謝資深主任費雪（Jonah Fisher）率團來訪，訪團成員都是年輕有為的青年，這也是大西洋理事會今年第二次組團訪問台灣，今年8月她曾在總統府接待過「跨大西洋高階訪問團」。

蔡總統提到，大西洋理事會長期關注台灣議題，除了透過各項研究報告及籌辦研討會，向理念相近的國家傳達台海和平的重要性，更連續兩年組團訪問台灣，展現對台灣的支持，她要表達誠摯的感謝。

蔡總統指出，台灣和許多訪賓的國家一樣，走過艱辛的民主化道路，如今也都面對威權主義的挑戰。因此，這些年來，台灣持續提升自我防衛能力，並且與美國、日本及澳洲合作推動「全球合作暨訓練架構」，擴大與更多國家的合作交流。

蔡總統進一步指出，今年以來不論是「台美21世紀貿易倡議」完成簽署首批協定，或是歐盟通過「歐洲晶片法」，我方都希望台灣發揮經貿和產業方面的實力，與歐美各國持續加深夥伴關係。同時，大家所關切的環境永續、醫療生技及科技發展等領域，台灣也有能力和意願與更多理念相近的國家合作，一起來發展各項議題，促進全球的繁榮發展。

費雪致詞時表示，訪團成員為30名來自17個國家的傑出年輕領導人，在政府、商界和民間社會領域都有出色的專業成就。本屆千禧年領袖計畫訪團正開始為期一年的教育過程，選擇在台灣開始新的計畫，是因為對於全球領導力來說，可能沒有比這裡更好的案例研究。環顧世界，俄羅斯入侵烏克蘭已經近兩年，隨著戰爭在中東地區展開，以及台灣正準備一場關鍵選舉，「我們正經歷一個將定義未來全球秩序的時代」。

費雪提到，訪團來台灣還不到一周，期間到花蓮參訪當地原住民社區，在台北會見許多政治及公民社會領導者，明天也將前往金門，盼更加瞭解台灣的安全情勢。此行感受到熱情款待，並見證台灣在威脅下，致力增強國力；人力資本是台灣成功背後的驅動力，展現了人才、數位創新和草根能量，令人深受感動。

商品推薦