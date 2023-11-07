【重磅快評】酸柯文哲惱怒 賴清德忘了女學生被肉搜？

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聯合報／ 主筆室
民進黨總統參選人賴清德批柯文哲，指柯面對學生提問竟用惱怒的方式面對，這不可取，也不應該。記者邱德祥／攝影
民進黨總統參選人賴清德批柯文哲，指柯面對學生提問竟用惱怒的方式面對，這不可取，也不應該。記者邱德祥／攝影

民進黨總統參選人賴清德公布競選總部組織架構，由前立委姚立明出任競總主委，外界認為是衝著民眾黨主席柯文哲而來。賴不否認借重姚有助於打敗柯，並在媒體提問時大酸柯面對學生提問徐春鶯議題時，竟用惱怒方式面對；賴清德上月才在中山大學反問提問的女學生，還害她被肉搜，惹來不少負評，賴是不是記性變差了？

柯文哲昨天到高雄大學演講，有學生問到民眾黨是否要把陸配徐春鶯為不分區立委，柯情緒激動說「趙天麟親中舔共，國安會查了沒？」，賴清德今拿此事消遣柯文哲，指柯面對學生提問竟用惱怒的方式面對，這不可取，也不應該。賴還說，他非常肯定學生提問，不管再怎麼嚴厲，都代表了學生對國家社會的情懷及關心，柯要選總統，有責任回答學生的問題。

還原柯文哲在高雄大學面對學生的提問，其實是有前提。在民眾黨傳出要將徐春鶯列入不分區立委名單後，賴清德就直指徐是共產黨員，為此，徐還出來舉行記者會澄清，表示她從未加入產黨，甚至連共青團都沒有加入過，然而賴清德卻公開指控她是共產黨員，「我是何德何能，驚動到副總統」，請問賴有證據嗎？

針對這個議題，國安局長蔡明彥說，假如徐春鶯有接受對岸指示或資金挹注，在台灣發展組織都會予以關注，只要有具體證據就會移送司法偵辦，但徐是否為共產黨員？這涉及情資不方便評論個案。

依照蔡明彥說法，國安局目前並無具體證據，也無移送司法機關立案偵辦，賴清德指控徐春鶯是共產黨員顯然沒有證據。徐春鶯為了自清，難道沒有權利要求賴清德說明嗎？柯文哲的惱怒，自然不是針對提問學生，而是民進黨對徐春鶯與趙天麟的雙標，民進黨政府沒有徐春鶯加入共產黨的證據，趙天麟出軌對象被邱毅指為統戰機構盟員，趙又是兩度擔任召委的外交及國防委員會委員，任誰都知道，兩者輕重不同。

其實，賴清德很清楚，趙天麟的爭議是他民調下滑的主因之一，他也說要坦然面對，並說民調勢必要再回到40%以上，才有辦法勝選。但如果光是看到柯文哲在大學校園中「惱怒」，便以為撿到槍，那就未必了。因為，賴清德拿此事來修理柯文哲，很難不讓人聯想到賴清德上月在中山大學反問女學生的事件。

簡單比較一下兩者的不同，中山大學女生問賴清德怎麼看民進黨內貪汙腐敗的問題，賴卻反問「有什麼案例讓你印象深刻？」，結果造成女生及家長被出征，引起不少反感，連賴清德都覺得不妥，連忙呼籲側翼「到此為止」。

然而，柯文哲在高雄大學的惱怒事件，並不會有任何一位大學生被肉搜或出征，而柯談的徐春鶯事件，民進黨政府及賴清德早晚要給個交代，畢竟徐都說了重話，如果她真的是共產黨員，願意被驅逐出境。如果賴清德一如新北幼兒園餵藥案始終拒絕道歉，柯文哲持續惱怒也不足為奇了。

賴清德 徐春鶯 柯文哲 民調

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