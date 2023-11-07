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平均壽命以上照護免巴氏量表？薛瑞元：年齡區分可討論

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
民進黨立委莊競程今在立法院質詢時表示，是否可以平均壽命為標準，以上的長者申請照護不需巴氏量表，以下者多元評估？衛福部長薛瑞元（圖）答詢表示，可以研議。本報資料照片。
民進黨立委莊競程今在立法院質詢時表示，是否可以平均壽命為標準，以上的長者申請照護不需巴氏量表，以下者多元評估？衛福部長薛瑞元（圖）答詢表示，可以研議。本報資料照片。

民進黨立委莊競程今在立法院質詢時表示，是否可以平均壽命為標準，以上的長者申請照護不需巴氏量表，以下者多元評估？衛福部長薛瑞元答詢表示，可以研議，例如以年齡區分，哪些年齡以上有七、八成的人都需要人協助，較有科學依據，可以來研議。

行政院長陳建仁今率官員到立法院備詢。莊競程質詢表示，居家醫療服務申請其中一項標準是巴氏量表，但政府近期也公布三大族群不用巴氏量表就可以申請外籍看護等，其中就有年齡區分和多元考量，他認為可以以年齡為切點，超過平均壽命標準不用巴氏量表就可申請。

薛瑞元答詢表示，用年齡區分的部分可以討論，可以先做統計有多少需求，再來看看，此外，放寬多元評估不需巴氏量表的三大族群，擴大身心障礙證明約600人申請通過、曾使用長照服務約300多人、輕度失智症82人，共約1100人，已經是用多元評估，而非巴氏量表來通過。

巴氏量表 薛瑞元 長照

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