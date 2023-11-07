快訊

怕提問太辛辣？成大賴清德、柯文哲講座未對外開放 主辦方發聲明了

被指如果沒有「侯柯配」就是「侯韓配」？ 韓國瑜辦公室發聲駁斥

偶像劇教母分手男友！2.98億求售合購豪宅 最終結局曝光

BBC稱美國首度用納稅人錢軍援 藍委：美方認為台灣是下一個烏克蘭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆（圖）。記者余承翰／攝影
國民黨立委賴士葆（圖）。記者余承翰／攝影

英國BBC報導稱，美國首次以納稅人的錢軍援台灣。國民黨立委賴士葆今天表示，美國認為台灣是下一個烏克蘭，民進黨總統參選人賴清德稱他當選總統，兩岸發生戰爭機率最低，客觀環境非如此。

賴士葆說，BBC最新報導指出美國正悄悄武裝台灣，談到美國首次以納稅人的錢8000萬美元軍事融資台灣，以強化台灣的自衛能力。雖然不是鉅額數字，但背後有特別的意義，因為向一個沒有官方承認的地區運送武器，為了武裝台灣，美國出面協助台灣更新裝備及訓練，包括陸軍地面部隊，就是不排除一旦戰爭發生，在城鎮與巷弄之間與敵人對打。白宮就表示要將烏克蘭、以色列和台灣的軍援以包裹法案交國會審理，烏克蘭和以色列是目前烽火連天、戰雲密布的國家，儘管蔡政府不承認台灣是下一個烏克蘭，但是美國是這樣認為的。

賴士葆表示，英國經濟學人曾經稱台灣為地球最危險地區，國防部長在立法院備詢承認正與美方洽談，美軍在東亞地區的儲備彈藥，是否改存放到台灣，台灣儼然將成為美國東亞的軍事火藥庫，這些跡象顯示華府正在積極推動台灣重整軍備。台灣是在美國的壓力之下，將義務役男的役期從四個月延長為一年。白宮前國安顧問歐布萊恩訪台宣傳台灣應該讓數百萬人學會使用AK47步槍，預備好在各個角落大樓殺敵保衛國家，全民皆兵可增加中共攻台的困難度，國防部向美國採購的火山佈雷系統有7套已經抵台。

賴士葆指出，賴清德說他當選總統則兩岸發生戰爭機率最低，惟目前客觀環境看起來並非如此。賴清德指控國民黨用戰爭恐嚇國人，這真的是大誤，國民黨豈有本事可以指揮美國對台政策，更不可能影響經濟學人稱台灣全世界最危險，或是讓BBC寫出美國正在武裝台灣面對戰爭的報導。

賴士葆 美國 BBC 賴清德 烏克蘭

延伸閱讀

徐春鶯引發綠白互嗆 柯文哲批賴清德抹紅、貼標籤

再談老家 賴清德：盼新北市府給礦區一條整體性的路

柯文哲被學生問徐春鶯突然激動 賴清德：惱怒不可取

柯文哲：柯媽媽、黃國昌違建都拆了 賴清德不要賴皮

相關新聞

BBC稱美國首度用納稅人錢軍援 藍委：美方認為台灣是下一個烏克蘭

英國BBC報導稱，美國首次以納稅人的錢軍援台灣。國民黨立委賴士葆今天表示，美國認為台灣是下一個烏克蘭，民進黨總統參選人賴...

綠不分區推薦、自薦破百人 賴清德：下周公布提名

民進黨總統參選人賴清德今天公布競選總部組織架構，並接受媒體提問。被問到不分區立委亮點，網球名將盧彥勳是否拒絕？賴清德說，...

平均壽命以上照護免巴氏量表？薛瑞元：年齡區分可討論

民進黨立委莊競程今在立法院質詢時表示，是否可以平均壽命為標準，以上的長者申請照護不需巴氏量表，以下者多元評估？衛福部長薛...

王鴻薇批政府反詐標案獨厚民視 刑事局：依政府採購法

國民黨立委王鴻薇今開記者會，指政府112年度反詐影片製拍及媒體行銷計畫採購標案4846萬元，民視獨得反詐預算94%共45...

藍白小雞難題／深藍主戰派氣勢轉強 藍小雞不敢「蹭柯」盼找出新模式

國民黨、民眾黨「藍白合」共推總統沒進展，立委合作受其影響，似乎也出現變數。「如果在我的造勢場合，底下選民喊柯文哲凍蒜，那豈不是很尷尬？」 近來台北市的國民黨立委參選人在基層嗅到不尋常氣氛，一名立委參選人說，現在基層有三種選民，一種是「藍白還是要合，不能讓民進黨得利」、第二種是「藍白乾脆不要合了，自己選到底」、第三種是「國民黨沒種，不敢比民調」；特別是深藍主戰派意味濃厚，多數藍營立委參選人不想刺激選民，恐怕暫時不敢再「蹭柯」、「貼柯」，做好與國民黨總統參選人侯友宜一起戰到底的準備。

「雙少數總統」釀民主危機 立院龍頭成關鍵角色

下一屆的立法院長，重要性可能不亞於行政院長、甚至是總統。 根據中研院院士吳玉山等人的分析，明年可能出現「雙少數總統」，也就是總統的得票數沒有過半，然後總統所屬政黨在立法院同樣未拿下過半席次，由於總統和立委都未獲得過半民意支持，將直接影響政府的合法性。 可以預見的是，在雙少數總統的態勢下，將產生權責不符的危機，朝小野大一旦運作不順利，朝野就會互推責任，屆時，整個運作會陷入停擺…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。