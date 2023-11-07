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公務員離退創新高 立委林思銘擔憂國家體系運作出問題

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委林思銘點出公教退撫新制，無法解決「確定提撥制」存在的制度缺陷。圖／林思銘辦公室提供
立委林思銘點出公教退撫新制，無法解決「確定提撥制」存在的制度缺陷。圖／林思銘辦公室提供

公務人員國考報考人數下降，離退又創新高，相關退撫新制上路也影響國人擔任公職意願，後續可能造成國家公職體系穩定維持出現問題，立委林思銘昨天特別針對考試院提出質詢，要求重視相關問題並提出配套措施。

林思銘指出，112年公教退撫新制是台灣退休制度的重大變革，但相關配套措施無法解決「確定提撥制」存在的制度缺陷，要求相關權責部門早為因應，以保障公教人員基本權益，維持公共服務品質。

執業律師出身的林思銘也關切司法考試雙榜受訓問題，要求考試院秘書長及考選部長注意有無限縮人民服公職權利的疑慮。他提到，常發生同時雙榜考取律師與司法官的考生，若未在法定期限內向實施訓練機關報到接受訓練，會喪失考試錄取資格的規定，此現象是否存在不當限制人民憲法上保障的服公職權利，可能有違憲之虞的問題。

考試院官員答詢時表示，未來法律人員考選四合一上路後，將進一步研議改善相關制度。林思銘說，由於過去法規形成的封閉框架，導致新任的司法官可能因缺乏足夠的社會經驗而難以做出貼近人民情感的判決，造成民眾對於司法信任度下降，因此建議考試院是否延長或取消受訓報到的期間限制，讓優秀的司法考生能夠具有更彈性的職涯選擇規畫，也利於司法改革發展。

司法官 考試院 林思銘

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