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提前停會拚選舉協商無共識 立法院會擬11月10日處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院議場。本報資料照片
立法院議場。本報資料照片

2024年總統及立委選舉進入倒數，立法院長游錫堃今天召集黨團協商，研商是否提前停開院會和委員會，民進黨團主張12月20日起停會，盡管獲得國民黨團的同意，不過民眾黨團、時代力量黨團皆反對，因此留待各黨團繼續溝通，後續依照議事規則處理。

立法院程序委員會今天中午開會，排定11月10日至11月14日院會議程，其中在討論事項的部分，會中通過民進黨團提案，內容為自12月20日至12月31日停開院會及委員會，預計在11月10日的立法院會進行處理。

游錫堃上午召集朝野黨團協商，研商「為立法委員及總統選舉前，停開院會及委員會」相關事宜，民進黨團總召柯建銘表示，立法院在過往的每一屆，最後一個會期都有提前休會，明年1月13日要舉行選舉，大家好好拚連任，未來還有4年可以審法案跟預算。

柯建銘說明，提前休會是立法院的慣例，各黨都對總統選舉有信心，大家應該沒有疑義，民進黨團建議12月19日舉行最後一天會議，12月15日、18日、19日三天一次會，接下來從12月20日開始的時間，「大家回去拚選舉」，看起來是合理的安排。

民眾黨團總召邱臣遠表示，他們主張建立新的政治文化，所以民眾黨團反對停會，「希望可以審到12月31日」，大家說為了拚選舉，這是立法院的慣例，但是慣例可以打破，好的政治文化可以建立，畢竟還有很多未竟之功還沒完成。

邱臣遠也說，他知道選舉非常重要，但是立委要莫忘初衷，不希望因為選舉，國會的問政有所打折，立委也不是只有跑攤、上節目罵人，而是要在法定會期內，把該做的事情做完，如果建立好的政治文化，可以提升各政黨的社會形象，對於選舉也很有幫助。

國民黨團總召曾銘宗表示，從過去的慣例來看，絕大部分都有休會，所以如果要提前休會，國民黨團基本上贊成，至於所有總預算都要完成三讀，國民黨團也都支持，但是有三個部會要留下來，包括監察院、國家傳播通訊委員會（NCC）跟數位發展部。

曾銘宗說，監察院連糾正案都不敢提，NCC不處理三立持有中嘉股份，而數位發展部一點功能都沒有，這三個機關非常誇張，總要有部分留校察看，雖然大家都要選舉，但是作為立法委員，還是有善盡審查預算的權責，不然會無法對全民交代。

時代力量黨團副總召陳椒華表示，這個會期開議到現在，實質的開會時間只有一個多月，民進黨團卻急著要討論休會、提早放假，時代力量黨團無法理解，每天辛苦上班的國人情何以堪，尤其總預算案的審查進度落後，不應該現在休息跑選舉，選後再來開臨時會，預算隨便審一審。

陳椒華強調，立法院的法定會期就是到12月底，這是人民交付立委最基本的責任，不應該因為跑選舉而改變，大家不要辜負人民的託付跟期待，因此強烈抗議提前停會，「提前停會不是什麼慣例，我們不要這種說法」。

歷經超過一個小時的討論，朝野仍然無法取得共識，擔任會議主席的游錫堃最後裁示，「今天各黨團對於停會的意見不一，請各黨團繼續進行溝通，後續就依照議事規範來進行處理。」

立委選舉 立法院 時代力量 2024大選

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