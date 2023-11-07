賴清德成大演講不開放 謝龍介：成果頻扣分 林俊憲：去就不怕問

民進黨總統參選人賴清德今晚受母校成功大學學生會邀約，返校與學生座談，不過僅開放校內學生、教職員等，不對外讓校外人士旁聽與媒體採訪，藍營指是賴清德與學生座談頻扣分；綠營表示，賴願意去就不怕問，屆時提的問題外界也都會知道。

侯友宜競辦組織副召集人謝龍介批評，賴清德近來和青年學子對談頻頻扣分，今晚不開放，是想拿年輕選票、又不敢勇敢面對，怕學生尖銳提問而不開放外人入內，當今媒體這麼開放、手機這麼方便，賴清德又是成大畢業，「回到母校，應該要光彩一點」。

謝龍介也諷，賴清德受網路專訪時雖點出自己民調下滑，是民進黨自身問題，但賴本身就是黨主席，也不敢大刀闊斧改革，一而再再而三爭功諉過，一路走來都如此。

擔任賴清德台南競總副主委的立委林俊憲認為，「賴清德敢去就不怕提問，每一次都是讓學生問到飽問到滿！」，林俊憲說，其實裡面提問什麼問題，外面最後一定會知道，天底下哪有什麼祕密，由於今天主辦單位是成大學生會，仍應尊重主辦方決定。

林俊憲指出，要面對青年學子，一定會有精彩對話，而賴清德過去回答都很好，不迴避，「不像柯文哲會生氣、侯友宜不敢面對，就讓青年學子做比較吧！」

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