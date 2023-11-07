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澳中關係回溫 外交部：不限縮澳洲與台灣的交往與合作

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中國大陸國家主席習近平（右）日前在北京會見澳洲總理艾班尼斯（左）。（歐新社）
中國大陸國家主席習近平（右）日前在北京會見澳洲總理艾班尼斯（左）。（歐新社）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）目前正於中國大陸訪問，是否影響台灣與澳洲的關係，外交部今重申台灣與澳洲的共同利益，並認為澳洲與中國關係的穩定不會限縮澳洲與台灣的交往與合作。外交部也呼籲澳洲政府適時表達反對中國片面以武力或威脅改變台海現狀的立場。

艾班尼斯4日抵達中國，展開為期4日的訪問，成為自2016年以來首度訪問中國的澳洲總理。這趟訪中行也被認為是澳中關係出現回溫的象徵。

外交部今舉行例行記者會，被問及澳洲總理訪中是否衝擊台澳關係？外交部發言人劉永健指出，艾班尼斯在行前表明，將秉持澳中在可行處合作，在必須之處反對的原則，根據澳洲自身的國家利益來處理對中關係。

劉永健表示，台灣與澳洲在維護台灣和平穩定，反對片面改變現狀上有共同的利益、在維護南海自由航行及飛越上有共同的利益、在致力維護整體印太地區自由開放上有共同的利益、在維護以規則為基礎的秩序上有共同的利益、在CPTPP成員的資格上，秉持符合高標準，並展現遵守貿易承諾的紀錄有共同的利益，同時，在在維護自由、人權、法治的價值上也有共同的利益。

劉永健說，我國近年來與澳洲關係持續穩定發展，雙邊貿易額從2020年以來成長三倍，台灣已是澳洲第五大貿易夥伴、第四大的出口市場，同時澳洲也是台灣最大的能源礦產供應國。

對於澳中互動，他說，外交部將持續密切觀察相關情勢發展，並強調澳洲政府目前對中國雖是穩定雙邊的關係，並不意味澳洲因此限縮與台灣的交往與合作。他也呼籲澳洲政府適時向中國傳達，反對片面以武力或威脅改變台海現狀的立場，在穩定與中國關係的同時，正視維護與台灣的共同利益和價值。

澳洲 艾班尼斯 外交部

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