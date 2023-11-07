國民黨團質疑特定媒體入主中嘉年獲利6億元 NCC沒把關

特定媒體入主中嘉系統台並持股27%。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，批評國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥甘當特定媒體門神，早已不適任，應下台，粗估這家媒體每年獲利五六億元，民進黨主席賴清德是否支持反媒體壟斷，公開表態。

國民黨立委林為洲表示，行政院民國108年提出媒體多元維護與壟斷防治法草案，草案第12條第1項規定，訂戶數占全國總訂戶數20%以上之有線廣播電視系統經營者與無線電視事業、經營新聞及財經頻道、頻道代理商、全國性廣播或全國性日報之事業整合。

林為洲說，草案躺在行政院4年，遲不送至立法院審查。由於未能完成立法程序，NCC是依據107年12月5日針對中嘉投資案，做出非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東不得直接或間接經營或控制新聞頻道決議。

林為洲指出，NCC委員會議決議，說明了新聞媒體不得直接或間接投資系統業者，但特定媒體已經間接投資中嘉27%股分，這條決議不就是NCC自打臉，外界質疑為何要投資中嘉，好處有什麼，媒體有一個財經台在88頻道，旗下有個南國有線電視台，110年將媒體財經台移頻到48台。

林為洲表示，南國有線電視的市占率極低，移頻動作未引起業界和收視戶太多注意。110年5月26日NCC通過中嘉旗下12家有線電視系統和其他地方系統業者，提出媒體財經台移頻到48頻道案，此時包含南國有線電視在內，中嘉的市占率約25.7%。

林為洲說，新聞業者控制系統業者，讓系統業者換頻，放在最熱門的頻道，根據業界估算，每年廣告獲利超過五六億元，請問NCC有在把關嗎？明年政黨輪替之後，NCC要打掉重練，打造讓獨立機關完全不用聽命於執政黨的機制，成為名符其實的獨立機關。

國民黨團副書記長李德維表示，2012年反媒體壟斷大遊行，當時的民進黨主席蘇貞昌稱，明確反對中嘉交易案，為尊重主辦單位，民進黨不以政黨名義參加遊行，鼓勵黨員以個人身分參於活動。請問現在的民進黨主席賴清德，支持媒體壟斷嗎？支持特定媒體入主中嘉嗎？請賴公開表態，媒體是公器，不該是綠油油。

李德維認為，NCC沒有相關作為，讓新聞媒體進入系統業者獲取更多的利益，甚至視若無睹，相信所有媒體都在冷眼旁觀，看NCC如何面對媒體壟斷的進行式。陳耀祥不要玩弄法律，反媒體壟斷沒有玩弄法律的空間，陳已不適任主委，必須下台。

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