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藍委控反詐宣傳標案獨厚民視 政院：絕無獨厚特定媒體

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今開記者會，爆出「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」民視得標占總體反詐預算94%，總計4562萬元。記者張睿廷／攝影
國民黨立委王鴻薇今開記者會，爆出「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」民視得標占總體反詐預算94%，總計4562萬元。記者張睿廷／攝影

國民黨立委王鴻薇記者會指控行政院及各部會民國112年度反詐製拍及媒體行銷標案，民視得標占總體反詐預算94%，總計4562萬元，質疑行政院獨厚特定媒體。行政院發言人林子倫表示，絕無獨厚特定媒體，行政院尊重立委對政府預算監督與指教，但相關內容應有所根據，而非無端影射。

林子倫說，行政院政策及業務宣導經費，是依據政府採購法規定辦理，公開徵求委辦廠商，經公開評選後，完成簽約，據以策製相關文宣，運用多元媒體通路刊播媒體廣告，所有過程皆公開、公正，整體採購程序均遵循法令辦理，恪守相關規定，絕無獨厚特定媒體，可受社會大眾公評。

林子倫表示，鑒於台灣詐騙犯罪案件仍然猖獗，為落實新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版的三減策略，減少接觸、減少誤信、減少損害，全面遏止詐騙案件發生，實為當務之急，亦是全民期待。

林子倫說，行政院積極推動反詐騙宣導，滾動式因應最新詐騙型態及手法，即時運用各式防詐騙溝通素材，以民眾熟悉媒體通路加強推播，以降低民眾受詐機率、提升民眾識詐能力，進而有效阻攔詐騙行為。

林子倫表示，政府各部會業務屬性不同，各司其職做好反詐騙工作，力求從識詐、堵詐、阻詐、懲詐四面向，努力降低詐騙案件，行政院尊重立委對政府預算的監督與指教，但相關內容應有所根據，而非無端影射，政府會持續廣納建言，致力落實打詐各項措施，保障國民權利，增進社會福祉。

詐騙 行政院 林子倫

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