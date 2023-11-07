王鴻薇指控反詐文宣發包給特定媒體 陳建仁：依法辦理
國民黨立委王鴻薇指控行政院反詐文宣發包給特定媒體，一家就占了9成4金額高達4500萬。行政院長陳建仁表示，政府都是依法來辦理，採購過程當中都依照採購法來做公開的採購，在採購的過程完成、執行的時候，也都受到國會的監督。
陳建仁表示，對於防詐的工作，宣導是相當地重要。在防詐的工作當中，識詐、阻詐跟懲詐當中，「識詐」是很重要，所以政府要讓民眾能夠辨識詐騙，這樣子才會減少民眾受騙的機會，提高他們的警覺性，還有提高他們的敏銳度，所以防詐的宣導是有它的必要性。
陳建仁表示，這個記者會是9點半開始，具體內容他們還不清楚。但如果這個內容裡面牽涉到一些需要政府相當的採購權責機關來對外說明的時候，他們也會請權責機關來對外做詳細的說明，所有的過程都是按照採購法來公開辦理的。
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