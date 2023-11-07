陳建仁說參加選舉要照政府規定表達對中華民國台灣忠心
行政院長陳建仁上午表示，台灣是一個自由、民主、法治的國家，每一個中華民國的公民，在擔任公職或者是在競選公職的時候，都應該符合法律相關的規定。他要呼籲每一個政黨或者是個人，要參加選舉的時候，都要依照政府的規定。
陳建仁說，擔任公職有需要跟各界來說明他自己的政治理念，還有對中華民國台灣的效忠，這一件事情是每一個政治人物都應該要表達自己對中華民國台灣的忠心，而且也能夠讓他自己的政治主張讓全民有所了解，這是很重要的一件事。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言