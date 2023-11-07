陳建仁說參加選舉要照政府規定表達對中華民國台灣忠心

行政院長陳建仁上午表示，台灣是一個自由、民主、法治的國家，每一個中華民國的公民，在擔任公職或者是在競選公職的時候，都應該符合法律相關的規定。他要呼籲每一個政黨或者是個人，要參加選舉的時候，都要依照政府的規定。

陳建仁說，擔任公職有需要跟各界來說明他自己的政治理念，還有對中華民國台灣的效忠，這一件事情是每一個政治人物都應該要表達自己對中華民國台灣的忠心，而且也能夠讓他自己的政治主張讓全民有所了解，這是很重要的一件事。

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