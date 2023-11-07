影／廢NCC 陳耀祥嗆：難道要回到戒嚴時期？

NCC主委陳耀祥上午前往立法院接受質詢前，聽到有立委表示要廢除NCC，先是冷笑哈哈兩聲，隨後表示：難道要回到新聞局時代嗎？回到戒嚴時期？，隨後在立法院答詢時，與行政院長陳建仁針對中嘉交易案等問題回應。

立委邱顯智質詢指出，從今年9月初到現在，他陸續揭露了三立、萬海入股中嘉，違反當初交易時的附負擔條款，以及交易案的利害關係人，也就是大股東宏泰公益信託，即將違背前5年15億的捐款承諾。

邱顯智表示，NCC近2個月才鬆口證實三立確以法人股東身分入股中嘉，但對宏泰公益信託捐款承諾跳票仍避重就輕，已經非常離譜，日前還特別發新聞稿替宏泰集團洗地，僅指稱會與教育公益信託主管機關協力，共同促成該基金落實其公益投入的承諾，質疑NCC身為主管機關，竟然不敢依法調查，要求履行承諾。 行政院長陳建仁與NCC主委陳耀祥上午前往立法院接受質詢，針對中嘉交易案等問題回應。記者蘇健忠／攝影

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