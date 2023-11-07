李德維：美國勿用美國人的錢助軍備 台灣希望和平

根據中央社報導，美國總統拜登（Joe Biden）近期批准提供台灣8000萬美元軍事融資，強化台灣防衛能力，並引用英國廣播公司（BBC）報導，稱這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。國民黨立委李德維今說，美國不要動用美國人的錢協助台灣軍備，台灣希望的是和平。

針對BBC報導稱，美國運用納稅人的錢軍援台灣。李德維表示，希望美國永遠不要動用美國人的錢協助台灣的武力跟軍備，因為台灣希望的是和平，而不是希望戰爭，我國執政者應該處理好兩岸關係，永遠不要讓美國有機會浪費美國人的錢。

李德維指出，假如真的美國動用自己的錢，是再次凸顯兩岸的危機，昨天國安局長蔡明彥在立法院裡一再表達，現在兩岸沒有一觸即發的危險。可是，要是40年來美國人都沒有做的事情，現在卻做，表示一定有什麼問題。

李德維提到，過去美方，包含美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，也沒有到台灣來喊不支持台獨，顯示美方對於兩岸的評估跟民進黨、政府官員陳述的截然不同。拜託民進黨、蔡英文總統、副總統賴清德不要再「愚民」，既然美方有這麼多不尋常、不合理及過去沒有的動作，表示一定有什麼，希望民進黨能對台灣人誠實，不要讓大家在黑幕當中，最後受傷的還是台灣人民。

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