高端案簽結指揮中心仍挨批炒股價 陳建仁：莫須有指控
高端被告發的63案，檢方均以查無不法簽結，不過疫情指揮中心仍被批評為高端股價炒手。對此，行政院長陳建仁上午受訪表示，這完全是莫須有的指控。
陳建仁強調，與高端疫苗有關的3個案子經過司法調查後，都完全沒有不法，希望社會各界要就事論事，一切都要有事實的依據，不要抹煞全國上下在過去3年在抗疫中所做的努力，這對所有努力來做好抗疫的全國人民來說都是不實，也是不公平的指控。
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