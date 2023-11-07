【專家之眼】農業部不但硬拗還戕害新聞自由

國內雞蛋短缺，農業部想出補貼外國蛋的荒唐做法，花費巨資不但沒解決問題，還產生諸多後遺症。媒體大篇幅專題報導批評專案進口蛋政策，農業部旋即發出新聞稿駁斥。惟其內容避重就輕，且戕害新聞自由。

農業部新聞稿，痛批市場機制無用論，並質問如果照媒體報導所言不用政策介入，價格就會自然下降，試問台灣民眾承受得起這樣的高價嗎？能夠承受因為蛋價太高吃不起雞蛋嗎？政府難道不該照顧消費者需求，讓消費者買到平價雞蛋？

去年底起許多國家都陸續發生缺蛋與蛋價高漲問題，但多數國家都相信市場機制，筆者已經提出日本與美國經驗，數個月後雞蛋供應均已大幅恢復，蛋價亦為之下滑。政府並未干預市場，即可解決問題。

該部自以為是中央銀行，大舉補貼外國雞蛋以平抑國內蛋價，引進數以億計的雞蛋進口，蛋價卻一度重回歷史高價，還衍生食安爭議，採購弊端。更嚴重的是，政府干預破壞市場機制，大幅降低蛋農生產誘因，將使供給恢復遙遙無期。

迷思二：調降關稅讓農民自生自滅

媒體質疑農業部為何不採調降關稅方式，堅持採專案進口。農業部辯稱，專案進口可避免降關稅後導致大量雞蛋進口上市，衝擊國產雞蛋市場，造成進口雞蛋取代國產雞蛋的情形，影響蛋農權益。降低關稅沒辦法消弭黑市價格，只能增加供應數量，進口業者還是可能以進口高價銷售。

事實上，該部豬肉獎勵進口也是採類似調降關稅做法，業者進口豬肉可享有每公斤六元獎勵。照其說法獎勵進口也會有過量豬肉進口，不利國產豬肉產業，也無助於豬價下跌。為何農業部會採獎勵進口？

更何況，農業部代理部長陳駿季10月也表示，正研擬未來缺蛋時，以調降雞蛋進口關稅方式讓貿易商自行進口。農業部說法前後矛盾，顯然是為反對媒體批判而反對。

迷思三：蛋價下跌主因來自不實訊息造成進口雞蛋的汙名化

過去在蛋價高漲時期，民進黨曾表示，雞蛋議題摻雜很多假訊息及抹黑、惡意攻擊，這些大家都高度懷疑是境外力量介入；如今蛋價下滑，又是媒體以及在野黨汙名化所致。

近期蛋價鬆動真正原因，實與中共、媒體及在野黨無關。引用蛋商說法，台北市蛋商公會理事長林天來表示，受到進口雞蛋拖累，本土雞蛋買氣低迷，和往年同期相比，買氣下跌一到兩成。

迷思四：維繫安全庫存勢必需要維持最低水位進口量

本文與該報報導都不反對政府適度庫存雞蛋，但是農業部過去就採購過多進口蛋，導致庫存爆倉，高達五千多萬顆的進口蛋過期，需要額外編列預算銷毀。

依照農業部10月18日的數據，目前農業部有478萬顆殼蛋與3008萬顆加工蛋庫存。這些數量只要緩步採購國產蛋即可達成，無需採購進口蛋。

從以上分析可知，農業部論述毫無依據。本事件還有一個值得關注的議題-「新聞自由」。釋字第689號解釋明文，為確保新聞媒體能提供具新聞價值之多元資訊，促進資訊充分流通，滿足人民知的權利，形成公共意見與達成公共監督，以維持民主多元社會正常發展，新聞自由乃不可或缺之機制。

農業部高規格痛斥媒體報導，意在恐嚇第四權，干預新聞報導內容，阻撓媒體監督政府，有牴觸憲法第11條新聞自由之嫌。

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